冷氣安裝公司疑惡意失聯！女顧客遭騙23萬 代工師傅也被坑慘

新北市一家冷氣安裝公司近期引發爭議，被多名受害民眾指控施工延誤及拖欠工程款。一名受害女性消費者去年10月與該公司簽約安裝兩組變頻吊隱冷暖氣，並支付23萬2680元訂金，但業者多次失約且最終失聯，導致她向警方提告詐欺。此外，還有另一家冷氣業者因接下該公司外包工程，同樣被拖欠4筆共計26萬元的工程款。律師表示，受害者可先提起假扣押，再走法律程序求償。

這家位於新北新莊的知名冷氣安裝公司，原本在網路上分享許多看似專業的冷氣安裝照片，由一對夫妻共同經營，老闆娘透過拍攝短影音在網路爆紅，因而接到不少案子。受害民眾A小姐表示，她去年10月11日與該公司訂購兩組變頻吊隱冷暖氣，約定於今年10月30日安裝，總計30萬元費用，她先支付了23萬2680元。然而，業者不僅臨時取消原定安裝日期，改到10月31日後又再次失聯。

A小姐強調，業者一開始電話還能接通，後來直接轉為語音信箱，讓她認為這已經是惡意欺騙行為，因此前往警局提告詐欺。她也在網路上發文提醒大家注意這家業者，結果引出另一家受害的冷氣業者。這家業者表示，他們從去年開始幫忙代工，共有4筆工程款總計26萬元都沒拿到，對方拿著別人的錢吃喝玩樂，還欺騙其他消費者。

據了解，這家冷氣公司的經營夫妻疑似已經離婚，老闆娘私下透露自己也認賠幾百萬元。記者實際前往新莊公司所在地，卻找不到人，電話也聯繫不上。

律師簡大為表示，工程款爭議通常屬於民事糾紛，建議當事人先提起假扣押來確保對方不會脫產，再進行後續的民事求償程序。A小姐向檢調機關提出的詐欺告訴可以促使對方洽談和解，但最終法律如何認定，還是需要交由法官來評斷。

