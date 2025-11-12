冷氣安裝墜落職災頻傳 勞動部年底前訂定全國性指引
〔記者李靚慧／台北報導〕近期又有多起冷氣安裝職災事件，僅下半年就有4起墜落死亡事件，較往年更為頻繁，立委質疑雖然新北、桃園，已有定訂冷氣安裝指引，中央至今尚未訂定，勞動部長洪申翰表示，針對冷氣安裝墜落災害，將與冷氣製造商、通路業者，共同商討如何降低墜落職災，預計將在下周(11 月 19 日)，與相關工協會共同來討論，勞動部規劃在今年底來提出指引。
立法院社會福利及衛生環境委員會今(12)日邀請勞動部部長列席報告業務概況，並備質詢。立委王育敏質疑，近期再度發生多起冷氣安裝職災事件，僅下半年就有4起墜落死亡事件，但2020年累計至今僅有17件，質疑勞動部職安署對於防止墜落職災，特別是冷氣安裝職災並未積極防阻，僅有新北、桃園訂定冷氣裝修安全作業指引，但中央卻沒有訂定一整套指引，即使有指引也沒有強制力。
洪申翰表示，針對冷氣安裝墜落的事件，在執行上面，雖然有相關法規，但現場的作業人員，其實非常需要針對工程上、安裝時如何執行，希望能獲得一套能夠照著做的指引，且實務上，一般的勞檢員很難進入民宅，因應這樣的需求，勞動部規劃在今年底來提出指引。並且已訂定在下周11月19號，將找相關工協會共同討論。
王育敏提醒，勞動部應該要訂定具強制力的作業標準加以規範，確保冷氣安裝作業的安全，而非僅訂定指引，先前立法院法制局也希望勞動部可訂定作業標準。洪申翰表示，勞動部預計在今年底，提出一套整體的職安與職災的減災計畫，其中也包括家電安裝業者，該計畫並非單純的指引，也評估如何提高強制力，具有一定的規範效力。
山本由伸在今年世界大賽密集出賽後，外傳可能缺席明年世界棒球經典賽，對此今天洛杉磯道奇總經理Brandon Gomes針對包括山本由伸、大谷翔平、佐佐木朗希等日本球員是否參加世界棒球經典賽的問題做出回應。TSNA ・ 2 小時前