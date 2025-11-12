冷氣安裝工墜落頻傳 洪申翰：年底提指引防職災

（中央社記者吳欣紜台北12日電）冷氣安裝工人在安裝冷氣時墜落死亡事件頻傳，勞動部長洪申翰今天說，將於19日邀請冷氣相關公協會討論、訂定指引，年底將提出相關指引及整體職災減災策略防範。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請洪申翰列席報告業務概況，並備質詢，國民黨立委王育敏關心冷氣安裝工人墜落事件頻傳等議題。

王育敏指出，今年下半年已連續4起冷氣安裝工人墜落死亡，統計從2020年累積至今已達17人，勞動部是否針對個案進行分析。

勞動部職業安全衛生署長林毓堂說，冷氣安裝屬於墜落傷害，主要原因是舊有建築物當初蓋的時候沒有考慮冷氣安裝的路徑，職安署每年有宣導及講習，觀察起來是冷氣安裝師傅不知如何防範危害。

林毓堂表示，目前希望藉由邀請冷氣製造商、通路商及職業工會等，一起討論訂定作業指引。

王育敏指出，相關指引包含新北及桃園地方政府都已經訂定，中央政府則沒有，就算訂定指引也無強制力。

洪申翰表示，安裝冷氣墜落職災和其他職災有很大不同，其實在危害預防上，現行法規不是沒有規範，只是相關人士想知道實際執行及作法，勞動部預計今年底就會提出指引，19日邀相關公協會討論。

洪申翰強調，這部分必須與相關團體合作，也將同時討論提高強制性的作法等。（編輯：管中維）1141112