冷氣安裝職災5年達65件 勞動部擬推作業安全指引

這個月初，一名楊姓男子前往台中一處社區大樓安裝冷氣，不慎從18樓失足墜落2樓，當場不治。也在同社區不同樓層施工過的工作人員表示，當地確實狹窄風險又高。

工作人員詹先生表示，「我們要先爬過大概160的圍牆，跳到水泥基座那邊架防護網，我們才能施作，你要搬那一台，又要站那個位置，其實很危險。」

電器公會全聯會向民代陳情，近幾年冷氣施工裝修案件意外頻傳，凸顯安裝風險仍高，依照現行的建築設計，多數沒有預留冷氣安裝維修安全施作空間，導致施工人員必須在狹窄、外凸或無護欄的位置上作業。

若社區住戶依據《公寓大廈管理條例》來否決施工人員加裝護欄或其他防護設施，工作人員只能冒險施工。

冷凍空調關懷協會創會長姚炎杰指出，「為什麼無法可管？因為目前冷氣它並不歸屬任何東西，我們在《建築法》的雜項工作裡面找不到它。」

內政部國土署建築管理組組長陳威成回應，「地方政府也可以參考我們這個指導原則，訂在它的自制法規裡面，去要求它們的新件建物，都要設置相關家電安裝的維修空間。」

內政部指出，社區不得拒絕施工防護裝置；而勞動部回應，職安署正委託工安協會，加緊研議相關指安裝維修作業指引，納入安全管理與風險預防、作業與應對措施，還有作業人員資格等注意事項，希望未來可降低工安意外發生。