冷氣安裝「天井裡」成災難！200戶住戶吹10分鐘就壞 建商甩鍋惹民怨「沒用腦設計」

[FTNN新聞網]

實習記者呂洪瑋／綜合報導

新成屋竟變「烤箱」？有住戶爆料，建商將冷氣室外機集中設在天井處，導致全社區兩百多戶冷氣無法散熱，開機10分鐘就自動停擺，讓他更傻眼的是，即便建商提議加裝大型排風扇改善，卻引發噪音與震動疑慮，最終仍推稱「不在保固範圍內」，讓住戶怒轟毫無責任感，網友則回應「我本身作空調的，看到也是蠻傻眼，兩邊的距離一步就可跨過去，只能互相傷害了…」、「沒用腦設計，自然覺得沒有責任」。

建商將冷氣室外機集中設在天井處，導致全社區兩百多戶冷氣無法散熱，開機10分鐘就自動停擺，最終仍推稱「不在保固範圍內」，讓住戶怒轟毫無責任感。（示意圖／unsplash）

一名網友日前在臉書社團「靠北建商2.0」發文指出，他入住新屋後才發現冷氣設計大有問題，由於建商將所有住戶的冷氣室外機安裝在天井內，像一根煙囪一樣導致熱氣無法排出，冷氣運轉僅十分鐘便失效，甚至直接燒壞，經確認，整個社區約200戶皆出現同樣情況，無論品牌廠牌一律中招。

該住戶表示，社區共四棟大樓呈「口」字型設計，天井被包圍導致散熱不良，建商雖提議在頂樓加裝大型排風扇排熱，但此舉引發頂樓及一樓住戶強烈反對，擔心長期噪音與機械震動問題。更令人氣憤的是，建商最後以「冷氣不屬於保固範圍」為由撇清責任，拒絕進一步處理。

消息曝光後，網友紛紛留言，但多數人仍批評建商設計失當甚至推卸責任「我本身作空調的，看到也是蠻傻眼，兩邊的距離一步就可跨過去，只能互相傷害了…」、「曾經有一個案場就是這樣，排油煙管也是排在這，越上層越熱，尤其是下班後，大家煮飯又開冷氣」、「沒用腦設計，自然覺得沒有責任」、「不是只有天井才這樣，室外機對沖就這樣，自己的安裝在一起對沖也不會涼。」、「建商只要把房租出或賣出還管你其它問題」。

也有網友提供臨時解方，例如加裝導風罩、增加天井通風口或設置水霧降溫裝置「你們冷氣室外機不會拉到外部裝嗎？不要裝裡面天井面向，而是改為非天井的那一面裝室外機，不然就搬家了」、「有沒有先嘗試把每一個室外機裝導風罩，把吹出來的熱氣一起導到室外的方向試試，但這個方案也很看現場狀況，沒有現場狀況照片很難知道還有什麼方法可以解決這個問題」、「解法就是室外機旁要加一台風扇往外吹⋯」。

