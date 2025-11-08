冷氣安裝「天井裡」成災難！200戶住戶吹10分鐘就壞 建商甩鍋惹民怨「沒用腦設計」
[FTNN新聞網]
實習記者呂洪瑋／綜合報導
新成屋竟變「烤箱」？有住戶爆料，建商將冷氣室外機集中設在天井處，導致全社區兩百多戶冷氣無法散熱，開機10分鐘就自動停擺，讓他更傻眼的是，即便建商提議加裝大型排風扇改善，卻引發噪音與震動疑慮，最終仍推稱「不在保固範圍內」，讓住戶怒轟毫無責任感，網友則回應「我本身作空調的，看到也是蠻傻眼，兩邊的距離一步就可跨過去，只能互相傷害了…」、「沒用腦設計，自然覺得沒有責任」。
一名網友日前在臉書社團「靠北建商2.0」發文指出，他入住新屋後才發現冷氣設計大有問題，由於建商將所有住戶的冷氣室外機安裝在天井內，像一根煙囪一樣導致熱氣無法排出，冷氣運轉僅十分鐘便失效，甚至直接燒壞，經確認，整個社區約200戶皆出現同樣情況，無論品牌廠牌一律中招。
該住戶表示，社區共四棟大樓呈「口」字型設計，天井被包圍導致散熱不良，建商雖提議在頂樓加裝大型排風扇排熱，但此舉引發頂樓及一樓住戶強烈反對，擔心長期噪音與機械震動問題。更令人氣憤的是，建商最後以「冷氣不屬於保固範圍」為由撇清責任，拒絕進一步處理。
消息曝光後，網友紛紛留言，但多數人仍批評建商設計失當甚至推卸責任「我本身作空調的，看到也是蠻傻眼，兩邊的距離一步就可跨過去，只能互相傷害了…」、「曾經有一個案場就是這樣，排油煙管也是排在這，越上層越熱，尤其是下班後，大家煮飯又開冷氣」、「沒用腦設計，自然覺得沒有責任」、「不是只有天井才這樣，室外機對沖就這樣，自己的安裝在一起對沖也不會涼。」、「建商只要把房租出或賣出還管你其它問題」。
也有網友提供臨時解方，例如加裝導風罩、增加天井通風口或設置水霧降溫裝置「你們冷氣室外機不會拉到外部裝嗎？不要裝裡面天井面向，而是改為非天井的那一面裝室外機，不然就搬家了」、「有沒有先嘗試把每一個室外機裝導風罩，把吹出來的熱氣一起導到室外的方向試試，但這個方案也很看現場狀況，沒有現場狀況照片很難知道還有什麼方法可以解決這個問題」、「解法就是室外機旁要加一台風扇往外吹⋯」。
更多FTNN新聞網報導
洗衣機也有變頻？他好奇「變頻、定頻有差別嗎」 網點1關鍵：根本智商稅
交屋後冷氣還能搬？屋主拖1個月突喊拆設備 買家傻眼：不是都歸我了嗎
冷氣開兩個月不關！兔子吹24小時涼風 他揭電費金額超驚喜「不到2千」
其他人也在看
從業環境亟待改善！冷氣師傅墜樓頻傳 立委曝：近半年平均「1月1喪命」
林淑芬今天與中華民國電器商業同業公會全國聯合會、台灣冷凍空調展望關懷協會舉行記者會。林淑芬表示，近3年來高空墜落的死亡人數，111年是2人、112年是3人、113年是4人，但今年從6月23日發生第一起墜落死亡到11月3日，已發生4件因裝修冷氣而死亡的事故，等於一個月就死一位...CTWANT ・ 1 天前
6年後收回租屋…開門驚見「地板會反光」超狂屋況曝！房東狂讚：我可能也做不到
不少房東將房子租出去，都希望房客不續約後，收回的房子都能乾乾淨淨、沒有太大損壞，而中國浙江省近日就有一名房東收回租出近6年的房子時，驚訝發現屋內宛如全新裝潢一樣，廚具光亮、地板反光，而且這名房客還從未拖欠租金，續租都提前支付，讓房東直呼遇到「神仙租客」，影片曝光後也引發網友熱議。鏡報 ・ 14 小時前
很多人不知道！機車上「加裝1物」恐遭檢舉 秒噴1800元
近來，部分機車族為了保護車輛免受刮傷，選擇在機車上加蓋有色布套。然而，有網友發現，因車身顏色與行照不符而遭到檢舉的案例，引發網路熱議。根據現行法律規定，若車輛外觀與行照登記的顏色不符，即使是使用防刮布套或貼紙等方式，車主須至監理站進行驗車並更換行照，若未依規定變更者，將面臨900元至1800元的新台幣罰鍰。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 15 小時前
危險行業！冷氣師傅墜樓頻傳 近半年「平均1月1死」
今年已發生4起冷氣從業人員在安裝或維修冷氣時不慎墜落死亡的事故，民進黨立委林淑芬今（7）天偕同相關公會舉行記者會，指冷氣從業人員面臨施工環境不安全、高處作業防護不足、作業程序與管理鬆散等問題，呼籲修改建築相關法規，以避免悲劇一再重演。林淑芬說，國土署責無旁貸，必須要給從業人員一個安全的從業環境。中時新聞網 ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 16 小時前
保全幫「尋車位騎士」移走合法機車！車主下班驚見自己變違停 法律竟無招
台中一起離奇移車事件引發民眾關注！一名保全為協助機車騎士停車，竟擅自將他人合法停放的機車移至人行道，導致原車主下班後發現愛車竟「無故」遭開罰單。法律專家表示，除非車輛受損，否則難以對移車者提告，被開單者須自行舉證申訴才能撤銷。保全公司坦承是疏失，將列為教育訓練案例，但類似情況在該商辦大樓並非首例，引起網友熱議。TVBS新聞網 ・ 1 天前
台灣黑熊比日本熊乖？作家解惑「熊害」根本原因：台日野熊都命運坎坷
日本各地頻傳熊隻襲擊事件，造成10多人死亡，創下歷年新高紀綠；除日本外，歐美國家也常有「熊出沒」的畫面在網路上流傳，但「熊害」對台灣人來說則相對難以想像，PTT上就有網友發問「台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」，引發鄉民熱議。對此，長期關注土地、環境議題的作家「漂浪島嶼」今（8）日在臉書指出，台灣野熊相對稀少，想出山要越過套索防線，所以很難被目擊。日本熊隻頻繁現蹤人......風傳媒 ・ 3 小時前
他遭瘋狂鄰居控Wi-Fi「電磁入侵住家」！要求賠145萬…網抓「2細節」教反擊
耍花招想免費佔用Wi-Fi？美國加利福尼亞州（California）近日發生一起離譜的鄰裡糾紛，一名網友近日收到鄰居寄來的一封掛號信，內文指控他家Wi-Fi訊號穿過門廊、構成「電磁入侵住宅」，竟以此索賠4.7萬美元（約145萬元新台幣），要求她在30天內繳清，或是可以簽署協議，讓Wi-Fi路由器的所有權歸屬於鄰居，荒謬信件曝光後掀起熱議。鏡報 ・ 10 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 12 小時前
這種眼藥水超涼！竟引起青光眼、白內障 全台183萬人有乾眼症！慎選眼藥
眼睛痠澀，點日本買的激涼眼藥水好舒爽！醫師提醒，很多人到日本都愛託人買回超涼眼藥水，殊不知很多都含有防腐劑或強效抗發炎如類固醇的藥物，不僅容易眼壓高引起青光眼，還可能引起白內障、眼睛抵抗力下降，傷口不健康2.0 ・ 1 天前
MLB》生涯2次世界大賽打7場 Kershaw：前次要打星號
洛杉磯道奇最近9年內5度闖進世界大賽，其中2次打到第7場才分勝負。在2017年第7戰敗給休士頓太空人後，今年終於在激戰7場後，成為21世紀第1支連霸球隊。對此將退休的道奇左投手Clayton Kershaw說：「前1次要打星號。」TSNA ・ 17 小時前
明年不續約味全龍？李多慧「尬回5字」盼更多拍戲機會
明年不續約味全龍？李多慧「尬回5字」盼更多拍戲機會EBC東森娛樂 ・ 1 天前
營養午餐出現「泡麵蒸蛋」學生傻眼 校方回應了：滿意度九成
你還記得學校營養午餐吃些什麼嗎？日前高雄前鎮高中的學生在社群上分享，學校的午餐出現「泡麵蒸蛋」，意外在社群上引起討論，還有學生後續繼續在社群上分享後續進度，學校也針對菜色作出說明。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
排1小時也甘願！台積電隱藏版「貓頭鷹飲料袋」 首亮相 掀搶購潮
台積電運動會周邊商品總是讓人驚喜，今年也不例外！除了紀念小包，這次「貓頭鷹飲料袋」一亮相，就成為全場焦點，售價120元，萌翻不少員工與家屬。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
每天喝牛奶還是缺鈣？骨科醫曝「4大補鈣關鍵」 很多人都做錯
「我每天都有喝牛奶，為什麼骨密度還是偏低？」板橋亞東醫院骨科陳鈺泓主治醫師指出，這句話，是在門診裡最常聽到的補鈣困惑之一。其實，鈣質攝取「量」重要，但「吸收率」才是關鍵，若補錯時間、吃錯東西、甚至搭配錯誤，辛苦補的鈣就這樣白白流掉，骨本一樣存不起來。 鈣這樣補才有效 4吃法強化鈣吸收 對此，陳鈺泓整理出補鈣4大關鍵＋實用飲食建議，讓你吃得對、吸收得好，才能真正在日常中預防骨質疏鬆！ 1、分次攝取，吸收才不打折腸道一次能吸收的鈣有限，建議將鈣質分早、中、晚三餐補充，不僅吸收率更高，也較不會造成身體負擔。．實例建議：早餐豆漿＋午餐海帶湯＋晚餐芝麻醬拌青菜，就比一次喝兩杯牛奶更有效。．推薦豆製品類：吸收穩定、植物蛋白豐富．推薦食物：傳統豆腐、豆干、毛豆豆製品含鈣又富含蛋白質，是植物性飲食者補鈣的好選擇，建議與其他來源搭配更佳。 2、避開高草酸、高植酸食物高纖蔬菜（如菠菜）與未處理的穀豆類，含有草酸與植酸，容易與鈣結合形成不易吸收的化合物。．建議補鈣時段盡量避開燕麥片、糙米、菠菜沙拉等高植酸類食物，可以隔一餐再吃。．推薦魚乾海藻類：高鈣密度、小體積高效吸收．推薦食物：小魚乾、海帶、紫菜富含天然常春月刊 ・ 17 小時前
【公告】臺企銀 2025年10月合併營收28.89億元 年增24.14%
日期： 2025 年 11 月 07日上市公司：臺企銀(2834)單位：仟元 【公告】臺企銀 2025年10月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月2,888,532去年同期2,326,785增減金額561,747增減百分比24.14本年累計29,935,267去年累計28,839,608增減金額1,095,659增減百分比3.8中央社財經 ・ 1 天前
驚！高雄流動攤商增1本土登革熱 足跡含高屏7市場
高雄市衛生局今（7）日說，今天新增1例本土登革熱確診個案，患者為鳳山區39歲本國籍男性，11月3日出現發燒（39.7度）及肌肉痠痛症狀，當日至耳鼻喉科診所就醫，因症狀未緩解，11月6日改至另家診所求診，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性（第二型登革熱），為高雄市今年第14例本土確診個案。高雄市政府防疫團隊已針對個案居住地與周邊警戒範圍，啟動地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前