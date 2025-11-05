冷氣工墜樓亡 新房「借道運屍」變凶宅？律師：房價跌可求償

3日下午，台中市北區一處新建大樓驚傳工安意外。（示意圖，與本文無關／翻攝自pixabay）





3日下午，台中市北區一處新建大樓驚傳工安意外，一名冷氣工人在18樓安裝時不慎失足，從高處墜落，當場殞命，遺體重摔在2樓住戶的露臺上。這戶2樓住戶才剛交屋約半年，面臨新房變「命案現場」的衝擊。禮儀社還必須透過該住戶家中「借道運屍」。

這起致命的工安意外發生在3日下午2點左右，地點位於台中市北區一棟新建大樓。一名18樓的屋主在交屋後，請來54歲的楊姓工人安裝冷氣。楊男在18樓進行高空作業時，疑似因失足不慎，從高處墜落，重摔在該棟大樓2樓住戶的露臺上。

目擊民眾報案後，警消人員趕到現場，但楊姓工人已明顯死亡。警方隨即封鎖現場，針對詳細事發過程進行調查。

由於高樓安裝冷氣屬於高空危險作業，按照規定必須要有安全帽、安全帶及兩條防墜繩等配備。警方及勞檢單位將深入調查楊姓工人是否配戴了所有安全裝備，並釐清屋主在僱用私人工人進行高空作業時，是否符合相關的安全要求。

這起意外讓剛交屋約半年的2樓住戶面臨心理衝擊，也引發了房地產上「凶宅」認定的問題。觀晰法律事務所副所長林柏宏對此做出專業解釋，以內政部解釋函，凶宅是指「賣方產權持有期間」，於建築改良物的「專有部分」（包括主建物及附隨建物），曾發生凶殺或輕生而死亡的事實。

林柏宏指出，若依內政部解釋，遺體陳屍公共區域，2樓住戶的房屋將不會被列為凶宅。不過，林柏宏也提醒，實務上曾有屋主因開放住家「借道運屍」，未在買賣契約登記而遭法院判定為凶宅的案例。

林柏宏表示，若不幸被認定為凶宅，房價約為正常房價的8折。2樓住戶可整理折損房價的資料，向死者楊男的繼承人求償，同時18樓的屋主也有連帶責任，可一併求償。

林柏宏說明，若墜樓者處於生死不明、仍需急救情況下，住戶不得拒絕借道搬運傷者，否則恐有法律責任。但若墜樓者已明顯死亡，想從住戶專有部分借道運送，則必須經過住戶同意。

