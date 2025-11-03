冷氣工18樓安裝冷氣 不慎失足墜2樓當場死亡

冷氣工人從18樓高墜落到二樓，人當場死亡。（圖／東森新聞）





下午兩點左右，台中市北區育強街跟雙十路二段一處大新建大樓，一名54歲楊姓工人在18樓安裝冷氣作業，疑似失足不慎墜落2樓露臺處，警消獲報到場時工人已經明顯死亡，詳細事發過程警方正在釐清中。

禮儀社人員進到新建大樓內，一名冷氣工人竟然從18樓高墜落到二樓，人當場死亡。

其他冷氣裝修人員vs.記者：「他講說18樓有師傅不小心摔下去，（是裝冷氣的嗎），對我們同行的。」

事發在下午2點左右，台中市北區育強街跟雙十路二段的新建大樓，總樓高24樓，據了解一名已經交屋的18樓屋主，請來冷氣工人安裝冷氣，結果工人疑似不慎失足，導致他從18樓墜落2樓露臺上，目擊民眾發現後立刻報案，不過警消人員到場時，工人已經明顯死亡，警方也近到大樓內拉封鎖線調查。

其他冷氣裝修人員vs.記者：「救護人員跟他講說，人摔下去，然後好像就爆掉走了，（摔在哪裡），應該是室外機的室外空間。」

由於高樓安裝冷氣，屬於危險的高空作業，按照規定，必須要有符合的安全措施才能施工，除了安全帽安全帶，還要有兩條防墜繩，一條斷了還有另一條保命，而且一般危險施工，必須要額外付費，或是請吊車協助施工，屋主私自找冷氣工，是否符合安全施工方式，詳細的是發過程，警方正在調查釐清。

