冷氣師傅揭「月薪10萬」內幕！網驚：真不敢賺

生活中心／劉詩婕報導

隨著夏季腳步接近，冷氣安裝與維修需求明顯增加，也讓冷氣師傅的薪資話題成為網友熱議焦點。近日有民眾在網路上分享，自己偶然得知冷氣安裝師傅的收入後相當吃驚，聽聞不少從業人員月收入可達8萬元，甚至突破10萬元大關，讓他忍不住直呼「感覺自己好像選錯行了」。貼文曝光後迅速引發討論，不少網友坦言相當羨慕，認為在現今環境下，月薪能達8萬至10萬元已屬高收入族群。然而，也有不少業內人士現身說法，指出看似亮眼的薪資背後，其實伴隨高工時、高體力消耗及工作風險。

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月入10萬不是夢！冷氣師傅收入曝光 內行曝真相：一掉下去就沒了

冷氣師傅的薪資竟達8至10萬元，讓網友直呼：「入錯行」。（示意圖／民視新聞資料照）





近日有網友在Threads上發布一則貼文表示說：「今天聽到裝冷氣的薪水，真的有些嚇到，一個月八萬算小咖的，正常的都是月入十萬，我真的有種入錯行的感覺！為什麼裝冷氣可以這麼賺阿？」貼文曝光後吸引大批網友留言，其中，有正在從該行業的網友坦言：「身為做冷氣的我只能簡單的跟你說，好好做客人的冷氣，別亂搞的話，客人都會介紹新的客人給你，但也別忘了每年摔死的大部分都是做冷氣的」、「冷氣跟水電一樣，師傅屬於消耗品，一個不小心命就沒了」，其他網友看完後忍不住笑說：「我好像真的入錯行了」。

月入10萬不是夢！冷氣師傅收入曝光 內行曝真相：一掉下去就沒了

網友強調高空安裝冷氣有極高的安全疑慮及操作風險。（示意圖／民視新聞資料照）

不過更多人則點出，冷氣安裝工作看似收入不錯，實際上卻需要承擔極高風險與勞力負荷。有網友分享說：「八九樓外牆無陽台，師傅只能綁者繩子萬一掉下去就再見了，現在高空作業費都要收到六七千以上，不給就不用裝了，一台冷氣有多重還要能扛的住，砸下去死人也要算師傅的，所以月入八萬我覺得還好而已」、「高薪阿，拿命換來的。」冷氣師傅除了必須具備專業技術，還得在高溫環境中長時間工作，甚至經常面臨高空施工危險，因此高薪其實是對專業與風險的一種反映，也讓許多人重新認識這份工作背後的辛勞。





原文出處：月賺8萬只是基本款！冷氣師傅揭「月入10萬」內幕 網一看驚：真不敢賺

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