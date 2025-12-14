冷氣收工「電費還是貴」！5大隱藏吃電怪獸現形 沒使用卻狂燒錢

生活中心／朱祖儀報導

到了冬天已經不需要冷氣幫忙降溫，不少人以為電費能夠因此減少，但要小心有其他吃電怪獸在默默耗電。能源署先前就提醒，5種電器即使沒有開機，只要插電就會耗電，建議可以拔掉插頭救荷包。

能源署日前在臉書指出，有些電器就算沒有開機，只要插電就會耗電，最簡單的判斷方法就是「插電會亮燈」的電器，像是電視、電腦、冰箱、冷氣、電扇等，這些都有「待機電力」，雖然耗電量不大，但長時間累積下來，電費仍相當可觀。

若想要省電，能源署提醒，由於冰箱不能拔掉插頭，可以從其他電器著手，像是讓電腦每天晚上關機休息，冷氣不用時拔掉插頭，出遊時也能關閉電視電源，若延長線有開關，也能關閉電源節約用電，小小動作就能減碳、省荷包。

吃電怪獸分2種 台電曝省電必殺絕招

另外，台電粉絲團也曾整理「吃電怪獸圖鑑」，並透露吃電怪獸分2種，一種是穩定進攻型，包括電鍋、電熱水瓶、儲熱式電熱水器，長時間保溫會狂吃電。若民眾想要省電，可以加裝定時器，避免長時間保溫，也能購買能源效率1級的產品。

台電曾分享吃電怪獸圖鑑。（圖／台電電力粉絲團）

另一種則是低調隱藏型，包括電視機上盒、音響、噴墨印表機，待機電力常常讓人無法察覺，是惦惦吃三碗公的吃電小怪獸，這時可以改用有獨立開關的插座，就不會一直耗電。台電還分享「必殺絕招」，就是長時間不使用電器時，只要確實關閉電器主電源並拔掉插頭，小動作就可以省電省錢又安全。

