冷氣省錢爽吹法曝！台電揭「2關鍵動作」不傷荷包

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炎夏吹冷氣同時也要兼顧荷包，有網友好奇，冷氣設定26度配風扇與直接開24度，哪個比較省電費。台電官方指出，設定在26至28度之間，且每調高1度就能省電6%，再搭配電風扇提升冷房對流、每兩週清洗濾網，並善用睡眠定時功能，才是兼顧舒適與荷包的最佳省電方程式。

冷氣。（示意圖／中天新聞）

一名網友在Threads發文求助，透露自己與母親因冷氣吹法爭執不下，雙方卡在「冷氣開26度搭配電風扇」與「直接開24度」究竟哪一種比較省電。貼文曝光後引發兩派網友熱烈討論，有人調侃「負責繳電費的人決定」、「都開冷氣了還在意電費」，也有內行網友實務建議「直接去看電錶轉速，一比就知道」。

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台電曾在官網指出，購買時應優先選購高EER值（能源效率比）的機型，平時則建議將溫度設定在26度至28度之間。關鍵在於設定溫度每提高1℃，即可省下高達6%的電力，此時若再配合電風扇或循環扇使用，能有效加速室內空氣冷熱對流，讓冷房分布更均勻，舒適度不減卻能大幅省電。

除了溫度設定，台電也提醒兩個容易被忽略的省電細節：第一，空氣過濾網若積塵太髒，會嚴重阻礙進風並造成電力浪費，建議每2個星期定期清潔濾網；第二，夜間睡覺時應善用「睡眠定時」功能，讓冷氣隨體溫變化自動調高溫度。民眾只要掌握高溫配風扇、定期洗濾網及設定睡眠開關等微小動作，就能在盛夏輕鬆落實環保並看緊荷包。

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