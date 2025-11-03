悲劇！54歲楊姓裝修工人在台中市一處社區大樓進行冷氣安裝工程時，竟從18樓墜落至2樓露臺，當場死亡。警方已將工程行老闆和同事帶回製作筆錄，釐清事故發生經過。楊姓工人的母親悲痛表示，「兒子從事冷氣工程才一年多時間。」台中市勞動檢查處副處長許瀚丞強調，將確認事發現場是否有適當的「防墜措施」，並約談工程行老闆，釐清高空作業時是否有確實使用安全措施。

冷氣裝修工18樓墜落亡！從天井掉至2樓 母：才做一年多。(圖／TVBS)

台中市一名54歲楊姓裝修工人在北區一處社區大樓進行冷氣安裝工程時，發生墜樓意外不幸身亡。事件發生在正在交屋階段的大樓內，楊姓工人從18樓墜落至2樓露臺，當場死亡。台中市勞動檢查處副處長許瀚丞表示，將進行勞動檢查，確認是否有妥善的防墜措施，同時勞檢處也將在檢警調查完成後進入現場稽查，並約談工程行老闆，釐清高空作業的安全措施執行狀況。

剛交屋裝冷氣 冷氣工18樓摔2樓露臺亡。(圖／TVBS)

這起工安意外發生在3日下午2點多，地點位於台中北區育強街雙十路二段的一棟社區大樓。當時工程行老闆帶著包括楊姓男子在內的2名員工，前往該大樓18樓天井處為住戶安裝冷氣室外機。在作業過程中，楊姓男子不慎從18樓墜落至2樓露臺，造成當場死亡的悲劇。

事件發生後，警方迅速抵達現場處理，並將與楊姓工人一同出班的工程行老闆和同事帶回製作筆錄，以釐清事故發生的經過。楊姓工人的家屬接獲噩耗後也趕到現場處理後事。

工安意外發生在3日下午2點多，地點位於台中北區育強街。(圖／TVBS)

楊姓工人的母親悲痛表示，兒子從事冷氣工程才一年多時間，這次只是到客戶的新房子裝冷氣，竟然發生了工安意外。其他同業也對這起意外表達關切。

楊姓工人的母親悲痛表示，這次只是到客戶的新房子裝冷氣，竟然發生了工安意外。(圖／TVBS)

台中市勞動檢查處副處長許瀚丞強調，將確認事發現場是否有適當的防墜措施。勞檢處補充說明，等待檢警調查完成後，將進入現場進行稽查，並約談工程行老闆，釐清高空作業時是否有確實使用安全措施。這起意外造成一名才從事冷氣裝修工作一年多的工人喪失寶貴生命，令人惋惜。

