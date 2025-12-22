冷氣調高1度就有差、電腦長時間不關更耗電！不換電器也能省電 小港區公所整理10個省電小撇步 學起來一年電費更有感

每天的電費帳單，是不是總讓人覺得「也沒多用，怎麼又變貴了」？其實問題不一定出在電器本身，而是藏在我們早已習慣的用電方式裡。面對氣候變遷與用電量逐年增加，節電不再只是口號，而是與每個人生活息息相關的日常選擇。高雄市小港區公所整理實用又容易做到的「節能十大手法」，希望讓民眾發現，原來只要從生活中的小細節開始調整，就能同時省電、省錢，也為環境減輕負擔。

不少人以為節能一定很麻煩，其實並不然。像是儲備型電熱水器加裝定時器，避免整天反覆加熱，只要設定好使用時間，一年就能省下約 1,010 元的電費，也能減少約 173 公斤的碳排放。這類看不見的小改變，長期累積下來效果相當可觀。

夏天用電高峰時，冷氣往往是家中最耗電的電器之一。只要每天少吹冷氣 1 小時，或是把冷氣溫度調高 1 度，在不影響舒適度的情況下，一年也能省下數百元電費，同時降低能源消耗。定期清洗冷氣濾網，不僅讓冷氣更涼，也能提升效率、減少耗電。

生活中還有許多容易被忽略的用電習慣，例如隨手關燈、電視不看時關機，或是電腦長時間不用就關機，看似只是舉手之勞，卻能為家庭用電帶來實質差異。以桌上型電腦為例，每天關機 10 小時，一年就能省下約 1,010 元。

在飲水與熱水使用方面，開飲機與熱水瓶加裝定時器，在白天不在家或深夜睡眠時段停止加熱，不僅安全，也能有效降低待機耗電。對許多家庭來說，這是兼顧便利與節能的好方法。

此外，家中若有神明燈，將傳統燈泡改為省電 LED 燈，在不影響使用習慣的情況下，也能達到節能效果。這些方法不需要大幅改變生活型態，卻能一點一滴累積節電成果。

小港區公所希望透過這些貼近日常的節能做法，讓民眾了解節電其實很簡單，從一個動作、一個習慣開始，就能慢慢養成省電的生活方式。當更多人一起行動，不只家庭電費有感，也能為環境永續盡一份心力。

（圖片來源：小港區公所）

