冷氣關了電費還降不下來？能源署點名5大吃電怪獸 沒開也在耗電

進入冬天後，家中冷氣陸續停用，不少人期待電費能明顯下降，卻發現帳單金額依舊不低。能源署提醒，家中其實藏著不少「待機吃電」的電器，就算沒有開機，只要插著插頭，就會持續耗電，時間一拉長，電費自然悄悄增加。

能源署在臉書說明，判斷電器是否有待機耗電，最簡單的方式就是觀察「插電會不會亮燈」。像是電視、電腦、冷氣、電扇、冰箱等，只要插著電源，即使沒有使用，也會產生待機電力，單看耗電量不高，但長期累積下來，對電費影響不小。

至於如何省電，能源署建議可以從能拔插頭的電器下手。像是電腦每天使用完畢後關機，冷氣在非使用季節直接拔掉插頭，外出或旅遊時關閉電視電源；若使用延長線，也可利用獨立開關一次切斷電源。透過這些小動作，就能有效節電、減輕荷包負擔。

台電粉絲團過去就曾整理「吃電怪獸圖鑑」，指出家中耗電電器大致可分為兩類。第一類是「穩定進攻型」，包括電鍋、電熱水瓶、儲熱式電熱水器，長時間處於保溫狀態，會持續消耗電力。台電建議，可以加裝定時器，避免不必要的長時間保溫，或選購能源效率1級產品來降低耗電。

另一類則是「低調隱藏型」，像是電視機上盒、音響、噴墨印表機等，待機時仍會持續耗電，卻常被忽略。台電分享省電關鍵，長時間不使用電器時，記得關閉主電源並拔掉插頭，不僅能省電、省錢，也能提升用電安全。

