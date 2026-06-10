冷氣「開24度、26度配風扇」誰最省？台電曝「這鍵」超重要

生活中心／周希雯報導

炎炎夏日來襲，不少民眾回家第一件事就是打開冷氣，不過隨之而來的是驚人的電費帳單，因此如何兼顧舒適與省電，成為全民熱議的話題。對此，近日有網友好奇問，冷氣開24度、冷氣開26度外加電風扇「到底哪一個比較省電？」引起網友熱烈討論，台電也曝光真實答案。

有Threads網友發文詢問，「冷氣開 26 度搭配電風扇跟直接開 24 度，到底哪一個比較省電？每次跟我媽討論這個都快引發家庭革命了」，引起熱烈討論。不少網友分享，「冷氣開22度1小時，再轉25度」、「我都冷氣+除濕機（獨立一台），濕度下降體感覺得更冷，又不會有風吹在身上的感覺。濕度到了機器會停止」、「空間坪數和冷氣冷房能力要考慮進去」、「看室外氣溫，這兩天氣溫大約23°C妳開26°C冷氣很快就跳停變送風了這樣也是浪費電」、「一定是26度比較省電啊」。

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冷氣「開24度、開26度配風扇」誰最省電？台電公布解答「這鍵超重要」

台電解答，26度+風扇就很涼快。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

26度+風扇就很涼 高1度省電6％

事實上，台電曾分享「冷氣設定26~28度，搭配電風扇循環扇就很涼快」，因為冷氣每調高1度就能省電6％，搭配電扇循環扇可加速冷房效果。台電表示，電扇放冷氣出風口下方可幫助室內空氣循環，「熱空氣快速上升後，被冷氣熱交換加速室內降溫，越快達到設定溫度，冷氣機壓縮機運轉時間就能減少」，同時吹電扇可讓人感覺涼爽，「風吹過皮膚會將表面的熱量帶走，讓體感溫度降低，冷氣溫度只需設定26-28度搭配電扇就足夠」。

冷氣「開24度、開26度配風扇」誰最省電？台電公布解答「這鍵超重要」

台電表示，入睡前可以開啟「舒眠模式」。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

舒眠模式必開 不怕半夜被冷醒

台電也分享其他冷氣省電的撇步，吹冷氣時關好門窗、避免冷氣外流，定期清潔濾網可提升冷氣循環效率，省下約10％電力。另外，由於人在睡覺時新陳代謝下降，同樣溫度到半夜就會覺得冷，因此入睡前可以開啟「舒眠模式」，讓冷氣隨著時間自動升高2到3度，既能省錢、也可避免半夜被冷醒。

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