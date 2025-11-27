冷氣17樓墜落、砸死21歲政大女！老闆二審「改口認罪了」願賠償800萬

社會中心／台北報導

2023年7月間，新北市板橋區新埔捷運站旁，就讀政大的21歲黃姓女學生，遭17樓墜下的冷氣砸中身亡，案件震驚社會。施工的李姓工人、空調公司劉姓老闆，法院一審各判處2年、1年6個月。本月26日二審開庭，劉姓老闆改口認罪，透過律師坦承已與家屬達成800萬元和解，李姓工人也表示願意和解，提議半年內給付100萬元。不過死者家屬針對民事部分，共對2人求償1400萬，即便家屬願意和解，2人的賠償金額也恐突破千萬。

冷氣從17樓掉落、砸死就讀政大的21歲黃姓女大生。（圖／資料照）

據了解，前年7月20日中午，李姓工人前往板橋民生路某社區大樓安裝冷氣，而李男為空調公司的外包工人，沒有技術士的證照等，且案發前也未裝過同款冷氣機，當天由他獨自1人作業，最終導致冷氣機從17樓墜下，當場砸中路過的黃女。事發之後，檢方依過失致死罪，起訴李男及老闆劉男，而新北地院審理期間，劉男未認罪，最後被判處1年6月，李男判處2年。

冷氣從17樓掉落、砸死就讀政大的21歲黃姓女大生。（圖／資料照）

本月26日，案件上訴高院二審，劉男改口坦承犯行，並表示已與家屬達成800萬和解，希望爭取輕判。李男因經濟既困難，希望可以在半年內給付100萬。而黃女家屬也針對民事部分，對2人連帶求償1400萬，但目前李男仍尚未與家屬進入調解部分。黃女家屬表示，劉男已給付500萬元，若於二審判決前給付剩下的300萬，同意改判可易科罰金的刑度。

李姓工人裝設冷氣，從17樓掉落、砸死就讀政大的21歲黃姓女大生。（圖／資料照）

