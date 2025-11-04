美味的靈魂～冰火菠蘿油

以往還蠻常跟老爸去港式飲茶用餐，且冰火波蘿油一定必點，雖然吃下去後會有很大的罪惡感（熱量極高），但就是很愛這一味，即便波蘿麵包是香港最普遍的麵包，大家依舊喜歡，菠蘿油與菠蘿麵包不同之處，就是能夠吃出厚重奶油味，烤得酥香的菠蘿麵包中間夾上一塊冰奶油，咬下的瞬間冷熱交融的口感，能夠呈現出外熱內冰的特殊滋味，口感有強烈的對比，讓人超滿足的～好吃的波蘿油也能在家自己做唷！！！

食材

冰凍鹽奶油片, 8片

麵包體 高筋麵粉, 160g 低筋麵粉, 50g 牛奶, 80g 食鹽, 2g 砂糖, 35g 全蛋（小）, 1顆 速發酵母, 3g 無鹽奶油, 20g

波蘿皮 無鹽奶油, 45g 糖粉, 70g 全蛋（小）, 1顆 低筋麵粉, 125g 食鹽, 1g



廣告 廣告

料理步驟





步驟 1：麵包體材料全部放進麵包機(Zojirushi BB-HB10)，基本發酵時程1小時45分鐘 (含攪拌) 麵糰變二倍大即可。





步驟 2：波蘿皮材料全部放進麵包機(Zojirushi BB-HB10)攪拌均勻即可取出，用保鮮膜包覆後冰冷藏約1小時。





步驟 3：麵包體麵糰一次發酵後，取出將麵糰中的空氣用手壓下去擠出來，將麵糰分割成8等份滾圓，鋪上一層保鮮膜以防乾燥，再蓋上擰乾的濕布鬆弛15~20分鐘。





步驟 4：波蘿皮分成8等份搓圓，桌面上撒些麵粉，放上波蘿皮後按壓成圓形片狀，再將麵包體麵糰放上，波蘿皮需覆蓋麵糰2/3。



步驟 5：放烤箱中第二次發酵50分鐘至2倍大。





步驟 6：二次發酵完刷上全蛋液後，放入已預熱上火180℃下火160℃烤箱中烘烤20 ~ 25分鐘。





步驟 7：烘烤後波蘿皮自然的裂紋。





步驟 8：剛出爐的熱菠蘿麵包夾上冰涼的奶油片即完成。





步驟 9：如圖

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：冷熱交融的美味～冰火菠蘿油

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號