冷熱交融的美味～冰火菠蘿油

貓奴の食旅玩味

美味的靈魂～冰火菠蘿油

以往還蠻常跟老爸去港式飲茶用餐，且冰火波蘿油一定必點，雖然吃下去後會有很大的罪惡感（熱量極高），但就是很愛這一味，即便波蘿麵包是香港最普遍的麵包，大家依舊喜歡，菠蘿油與菠蘿麵包不同之處，就是能夠吃出厚重奶油味，烤得酥香的菠蘿麵包中間夾上一塊冰奶油，咬下的瞬間冷熱交融的口感，能夠呈現出外熱內冰的特殊滋味，口感有強烈的對比，讓人超滿足的～好吃的波蘿油也能在家自己做唷！！！

食材

  • 冰凍鹽奶油片, 8片

  • 麵包體

    • 高筋麵粉, 160g

    • 低筋麵粉, 50g

    • 牛奶, 80g

    • 食鹽, 2g

    • 砂糖, 35g

    • 全蛋（小）, 1顆

    • 速發酵母, 3g

    • 無鹽奶油, 20g

  • 波蘿皮

    • 無鹽奶油, 45g

    • 糖粉, 70g

    • 全蛋（小）, 1顆

    • 低筋麵粉, 125g

    • 食鹽, 1g

 

料理步驟


步驟 1：麵包體材料全部放進麵包機(Zojirushi BB-HB10)，基本發酵時程1小時45分鐘 (含攪拌) 麵糰變二倍大即可。


步驟 2：波蘿皮材料全部放進麵包機(Zojirushi BB-HB10)攪拌均勻即可取出，用保鮮膜包覆後冰冷藏約1小時。


步驟 3：麵包體麵糰一次發酵後，取出將麵糰中的空氣用手壓下去擠出來，將麵糰分割成8等份滾圓，鋪上一層保鮮膜以防乾燥，再蓋上擰乾的濕布鬆弛15~20分鐘。


步驟 4：波蘿皮分成8等份搓圓，桌面上撒些麵粉，放上波蘿皮後按壓成圓形片狀，再將麵包體麵糰放上，波蘿皮需覆蓋麵糰2/3。

步驟 5：放烤箱中第二次發酵50分鐘至2倍大。


步驟 6：二次發酵完刷上全蛋液後，放入已預熱上火180℃下火160℃烤箱中烘烤20 ~ 25分鐘。


步驟 7：烘烤後波蘿皮自然的裂紋。


步驟 8：剛出爐的熱菠蘿麵包夾上冰涼的奶油片即完成。


步驟 9：如圖

 

