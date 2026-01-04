冷爆了！氣溫驟降4天 已123人失去生命跡象

近日全台氣溫驟降全台共接獲123件非創傷性到院前心肺功能停止救護案件。（示意圖／東森新聞）





近日全台氣溫驟降，消防署表示，自跨年夜到昨（3）日間，全台共接獲123件非創傷性到院前心肺功能停止救護案件。消防署指出，雖然還沒辦法證實這數據是否與與天氣變冷有關，但還是提醒民眾應加強注意保暖。

消防署指出，上月31日單日通報非創傷性到院前心肺功能停止的報案就有34件、本月1日有26件、2日有34件、3日29件，共123件救護案件，雖然尚未有明確證實天氣變冷跟非創傷性到院前心肺功能停止案件增多有直接關係，但民眾還是要注意寒冷時外出務必穿暖。

中央氣象署今日也針對18縣市發布低溫特報，其中新竹縣及苗栗縣甚至有望來到6度以下。中央氣象署指出，未來一週仍將受到另一波強烈大陸冷氣團影響，冷空氣持續南下，全台氣溫將再度轉涼並逐步下探。

消防署也提醒民眾，務必注意保暖跟日夜溫差，也務必要注意瓦斯熱水器、電暖器安全使用方式，嚴防一氧化碳中毒，並隨時關懷家中老人和身體較弱者的身體狀況。

