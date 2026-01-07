冷爆了！2波冷氣團接力南下 再忍一下：下週回溫冷空氣休兵7天

這波強烈冷氣團全台有感降溫。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 這波強烈冷氣團全台有感降溫。氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，明(8)天持續受到強烈冷氣團影響，清晨會有9度以下嚴寒低溫；9、10日冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升，全台晴朗；但11日另一波冷氣團快速南下，強度一樣是強烈冷氣團等級，屬於乾冷型態，下波冷氣團預計12日就會回溫。之後預估會有7天的休兵期，預估到1月20日後才會有新冷空氣南下。

「台灣颱風論壇」指出，明日強烈冷氣團持續影響中，9、10日稍微減弱後，11日又會有一股冷氣團接力南下。明日全台冷颼颼，北部東部雲多，中南部有陽光但依舊冷，夜晚清晨低溫9至11度，白天陽光照射下約15至19度；9、10日強烈冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升，全台晴朗，夜晚清晨低溫11至13度，白天可回升到18至24度，日夜溫差大。

11日另一波冷氣團快速南下，強度接近強烈冷氣團，屬於乾冷型態，西部晴朗、東部短暫雨後多雲；12、13日下波冷氣團就會減弱，各地溫度回升，乾空氣籠罩，全台晴朗。下週冷空氣減弱後，預估會有7天的休兵期，各地將恢復涼爽舒適的型態，下一波較強的冷空氣預計在1月20日後才會南下。

