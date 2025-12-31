冷爆全台！氣象署估低溫下探7℃ 最凍3天出爐

（記者張芸瑄／綜合報導）入冬最強冷氣團即將報到！氣象專家吳德榮表示，元旦起強冷空氣將逐漸南下，周五至周日清晨冷氣團勢力最強，台灣本島平地最低氣溫恐降至7度以下，北台灣將出現入冬以來最明顯的寒意。下週一晚間至週二清晨迎風面轉為濕冷，白天再度轉乾，但仍有另一波強冷空氣接續南下。

北部水氣增多 中南部白天仍舒適

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄指出，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式顯示，今日起東北季風水氣增多，北部與東北部地區將有局部短暫降雨，並不排除出現局部較大雨勢，整體天氣偏涼。花東地區有零星降雨機會，中南部則維持晴朗穩定，白天溫暖舒適，但早晚偏冷，日夜溫差較大。

圖／入冬最強冷氣團即將報到。（擷取自 免費圖庫freepik）

入冬最強冷氣團南下 平地低溫恐跌破7℃

吳德榮指出，元旦起強冷空氣逐步增強，氣溫將一路下滑，愈晚愈冷。預計周五至周日清晨是最寒冷時段，台北測站低於12度的機率高，研判為「首波強烈大陸冷氣團」，中南部內陸與花東平地最低溫甚至可能下探7度以下，民眾應注意保暖，尤其長輩與慢性病族群不可輕忽。

北東濕冷中南乾冷 高山有機會飄雪

根據模式分析，周四、周五迎風面（北部、東北部）將有局部短暫雨，花東也有零星飄雨機率；背風面中南部以晴到多雲為主，呈現「北東濕冷、中南乾冷」型態。周六、周日各地轉為晴朗乾冷，僅東半部偶有零星飄雨。

吳德榮指出，本波冷空氣強度較上波更明顯，零度線（降雪線）高度約降至1500公尺，太平山、合歡山、雪山等高山有機會出現零星飄雪。不過因高空水氣不足，降雪量預估有限；至於七星山、大屯山等千公尺山區，氣溫尚不足以形成冰霰或霧淞，出現機率不高。

下週再迎一波冷空氣 強度仍待觀察

吳德榮表示，周日白天至下週一白天冷氣團暫時減弱，白天氣溫回升、天氣晴朗，不過夜間氣溫仍低。預估下週一晚至週二清晨迎風面地區將再度轉為濕冷，白天起天氣回穩，同時另一波強冷空氣隨後南下。不過目前各國模式對強度與到達時間模擬仍有差異，包含歐洲、美國傳統模式及AI模式預測尚未一致，仍需持續觀察。

