冷爆北台灣！樹獺變毛球、陸龜拉門簾 動物園秒變「暖氣樂園」

【記者張綵茜／台北報導】節氣「大寒」報到，大陸冷氣團南下並挾帶水氣，北部天氣持續陰雨濕冷。台北市立動物園今（23日）分享園內熱帶動物的禦寒措施，以及一系列「古錐」保暖畫面，園方在館舍內為小型哺乳動物與陸龜設置巢箱、保溫燈與暖氣設備，熱帶魚類的大型水池則啟動加溫系統維持穩定水溫，加溫後的水體與冷冽空氣形成溫差，讓瀑布飄起裊裊白霧，宛如多了一座冬日限定的「溫泉」。

園方表示，穿山甲館（熱帶雨林室內館）以熱帶河川和森林生態系展現雨林的縮影，遊客可在館內體驗雨林地面層、灌木層延伸到樹冠層的景象，以及動物們在步道四周攀爬跳躍的驚喜。

為了協助熱帶地區動物度過寒冬，保育員提供各種保暖措施。園方指出，參觀步道旁可見的小木箱，其實是二趾樹獺或棉頭絹猴的巢箱，內部設有保溫燈，當樹獺需要取暖時，便會像顆大毛球般掛在巢箱內；若一時找不到牠們的身影，不妨留意是否正窩在某個溫暖角落休息。

樹獺躲在柱子基部或巢箱，像一顆掛著的大毛球。台北市立動物園提供

陸龜們的巢箱有保溫燈，還有門簾留住暖氣。台北市立動物園提供

今年保育員也在穿山甲館出口處、栗喉蜂虎常停棲的位置加裝陶瓷保溫燈，低溫下羽毛蓬鬆的蜂虎們排排站取暖，畫面相當療癒：至於在森林底部活動、仰賴外界溫度調節體溫的紅腿陸龜、黃腿陸龜與緬甸星龜，園方同樣準備設有保溫燈的巢箱，並加裝「門簾」留住室內暖空氣，協助陸龜們禦寒。

另外，針對居住在穿山甲館夜行區的小懶猴、阿氏夜猴等樹棲夜行靈長類，園方以暖氣將室溫維持在舒適的22度，還有多種熱帶淡水魚類的大水池，則透過加溫系統將水溫穩定在26至28度，讓魚群能自在悠游；寒流來襲時，瀑布激起的水花因溫差飄起陣陣白霧，為穿山甲館增添夢幻的冬季風貌。

園方提醒，為了讓動物們平安度過寒冬，保育員們已做好萬全準備，請遊客來園參觀時記得也注意自身保暖。

穿山甲館夜行區的阿氏夜猴等小型靈長類以暖氣保暖。台北市立動物園提供

飄起裊裊白霧的水池是穿山甲館獨特的冬季風貌。台北市立動物園提供

