冷爆平安夜！鄭明典揭「脊場北風」往南送冷空氣 直朝台灣來

明天24日就是平安夜，前中央氣象局長鄭明典提醒，俄國貝加爾湖附近將形成深深的脊場，而在脊場東側的偏北風將往南輸送冷空氣，正好朝台灣來，是台灣冬季容易出現低溫的天氣型態。

俄羅斯貝加爾湖附近24日晚間可能形成脊場，冷空氣往南方的台灣送來冷空氣導致低溫。（圖／翻攝自Facebook@鄭明典）

鄭明典在臉書分享1張24日晚間8時針對貝加爾湖附近500百帕高度場的預測圖，鄭明典指出，屆時該位置附近將出現深深的脊場，脊場東側的偏北峰會把冷空氣往南送，傳送方向正好是往台灣方向來，這是冬季台灣容易出現低溫的天氣型態。

若看中緯度環繞北極1圈，目前白灰色的冷區，由北極圈往外主要有4個突出的分支，這是波數4結構。若是波數3結構，加上貝加爾湖脊場建立，根據過去的統計，是台灣最容易出現寒潮的天氣型態。

