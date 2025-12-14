冷爆淋雨也要排！文昌宮點燈「家長人龍炸街」苦等40小時 2600名額秒殺

記者李育道／台北報導

明年一月就要考學測了，台北文昌宮連續三天發放新年點燈及學測祈福法會號碼牌，沒想到吸引上千名家長不惜露宿街頭、頂著寒風排隊長達40多個小時搶號。（圖／Threads @huntxtnuh網友授權提供）

明年一月就要考學測了，台北文昌宮連續三天發放新年點燈及學測祈福法會號碼牌，沒想到吸引上千名家長不惜露宿街頭、頂著寒風排隊長達40多個小時搶號，對此，廟方表示，2600張號碼牌一早就被搶光，最後仍有兩三千人未能領到，呼籲民眾不必急於一時，未來一週仍可點燈。

網友「huntxtnuh」分享12月13日清晨六點大同區文昌宮點燈排隊盛況，只見天都還沒亮，外投下著毛毛細雨，街上已有長長人龍家長等待著文昌宮發放號碼牌，長達數十公尺，根本沒有盡頭，畫面相當驚人。

據了解，文昌宮位於台北市民生西路，每逢考季便吸引大批家長前來為孩子點燈祈福。近期現場更出現排隊人潮，有家長凌晨3點就到場等候，直到早上6點才完成點燈；甚至有人前一晚11點便提前到場蹲點，只為搶得名額。也有家長無奈表示，自己已經努力在清晨6點抵達，卻仍被告知「號碼牌已經發完了」。

家長人龍看不見盡頭相當震撼。（圖／Threads @huntxtnuh網友授權提供）

根據其他家長在網路上的分享推估，一名家長曬出自己拿到5號號碼牌的照片，直言一切都是為了孩子，雖未透露實際排隊時間，但另一名網友則分享，12月12日晚上9點到現場時，發放的號碼牌已經來到313號，傳出11日早上7-8點就有家長到達廟裡排隊，等於排隊時間超過40個小時。

廟方近兩天也陸續在粉專公告，12月13日與12月14日各自受理的2600個號碼皆已全數發放完畢，目前僅剩登記作業。廟方說明，尚未取號的民眾，請於隔日清晨6點起至現場排隊領取號碼牌，並對造成不便致歉，感謝民眾的配合與耐心等候。據悉，這兩天最後仍有兩、三千人未能成功領到號碼牌，廟方也呼籲民眾不必急於一時，未來一週仍可前來點燈祈福。

