冷爆警訊！0度線壓境「逼到近海」 鄭明典曬圖曝酷寒地帶

今（2）日台灣受東北風影響，迎風面的桃園以北及宜蘭出現間歇性短暫雨，晚間東北季風增強，基隆北海岸、大台北地區與宜蘭的雨勢有增大趨勢。前氣象局長鄭明典分享衛星觀測0度線的方式，並提到朝鮮半島入夜後幾乎全面落入零度的低溫範圍。

若影像呈現土色與綠色的分界線，代表地面溫度可能低於-20°C。 （圖／翻攝自鄭明典臉書）

前氣象局長鄭明典在臉書發文，分享利用衛星觀測「0度線」的方法，他提到，紅外線影像可以反映地面溫度，而影像中藍色與綠色的分界代表攝氏0度的位置。以朝鮮半島為例，透過動畫可以看到，夜晚時0度線迅速往南移動，整個朝鮮半島全境很快會進入零下的溫度範圍。

鄭明典補充，如果影像呈現土色與綠色的分界線，則代表當地地面溫度可能低於-20°C，屬於極端酷寒狀態；這套分析方式同樣能用於其他天空晴朗地區的溫度判定。

0°C等溫線已壓到台灣北部外海，顯示這波冷空氣強度不容忽視 。（圖／翻攝自「氣象報馬仔」臉書粉專）

另外，氣象粉專「氣象報馬仔」也進一步解讀850hPa的溫度分布，指出0°C等溫線已壓到台灣北部外海，顯示這波冷空氣強度不容忽視，雖然未達大陸冷氣團等級，但其南下幅度比一般東北季風強，可算是偏強型的冷高壓。

粉專分析，明（3）日與周四深夜及清晨將感受到明顯的寒意，，呈現「白天略暖、晚上轉冷、清晨最冷」的典型冷空氣型態。依其推估，北部地區低溫約為14至15度，中部13至14度，南部15至16度，東部約16至17度。

