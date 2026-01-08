冷爆！平地急凍6度 阿里山美飄雪1／阿里山下雪了！ 短暫20分鐘大雪紛飛 遊客嗨：雪花好大

阿里山祝山車站上午8時許降下雪花。（許登凱提供）

持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，今天（8日）各地清晨寒冷，氣象署阿里山氣象站，更是下起雪，讓遊客又驚又喜。

阿里山氣象站8日早上8點55分到9點15分，下起短暫20分鐘的大雪，但遊客興奮地喊著：「下雪了！」深色的樹木照映著白雪特別清晰，仔細看，雪花越來越大，這景象 真的十分罕見，還有遊客拍下祝山車站大雪紛飛的畫面。

2020年12月底，阿里山也出現令人驚豔的雪白霜世界。不過要說到下雪，要到2018年1月，當時入冬首波寒流發威，阿里山氣象站就觀測到短暫的降雪，時間約1至2分鐘就融化。

廣告 廣告

今年剛開始，遇到強烈冷氣團來襲，阿里山再度變成雪白色世界，是短暫的、冬季限定版美景。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

持續搜救F-16V失聯飛官！三仙台夜空頻現照明彈 網友湧直播集氣

冷爆！平地急凍6度 阿里山美飄雪2／合歡山松雪樓白雪紛飛！ 玉山塔塔加楓葉雪景同框

小北百貨賣「簡體字作業袋」挨轟 官方致歉全台194門市下架