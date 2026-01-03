冷爆 朱惕之率隊探視街友

強烈大陸冷氣團來襲，新北市政府啟動低溫關懷機制，由副市長朱惕之率隊探視街友，並致贈禦寒衣物。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

強烈大陸冷氣團來襲，新北市政府啟動低溫關懷機制，副市長朱惕之率領社會局、街友外展服務中心及消防、警察、新莊區公所及志工團隊，二日深夜前往新莊體育園區探視露宿的十二名街友，並發放暖暖包、保暖衣物與禦寒物資等。

朱惕之表示，在低溫期間，市府提前部署啟動低溫關懷機制，街友外展服務中心持續深入轄區內各街友露宿地點關懷訪視，除發放禦寒物資外，也結合市警局及各場地管理單位勸導個案接受安置服務；各區公所並透過電子看板、臉書等網路社群平台發布低溫關懷與防寒資訊。

社會局指出，全市有林口觀照園、萬里重建中心和板橋幸福居等三處街友中途之家，外展中心在服務時力勸街友入住中途之家，社會局並結合勞工局提供街友各項職訓，鼓勵街友在生活穩定後早日回歸社會或家庭。

在獨居長者關懷方面，朱惕之表示，市府已通報各區公所、里長及志工團隊主動以電話或到宅方式關心長輩狀況，提供禦寒與保健資訊；並提醒使用保暖設備與熱水器時應注意線路安全，保持室內通風，避免一氧化碳中毒。如遇緊急狀況，可透過緊急救援系統通報中興保全，或撥打一一九尋求協助。