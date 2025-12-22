冷爆！聖誕連假探11度 氣象專家：連凍4天跨年恐濕又冷

氣象署預測本週自聖誕節起受強烈東北季風影響，氣溫驟降、低溫下探11度。（圖／劉耿豪攝）

民眾須留意寒流級冷空氣可能接近！氣象專家吳聖宇表示，台灣從週三（12月24日）平安夜開始，將有一波強勁東北季風南下，強度接近大陸冷氣團，預估將帶來連續四天低溫，其中聖誕節當天空曠地區氣溫可能探至11度。中央氣象署也提醒，跨年天氣目前變動性高，可能有降雨，請隨時留意天氣最新預報。

本週天氣以週二（23日）白天相對穩定，高溫部分，苗栗以北及東半部可達24至26度，中南部則有26至28度以上。夜晚開始變天，雲量增多，北部與東部不排除有零星降雨，都市地區低溫約16至19度，空曠地區則可能降至15度或以下，日夜溫差大。

週三起東北季風明顯增強，迎風面地區如北部與東半部預計出現明顯降雨，中南部也不排除局部短暫陣雨。白天北部與東北部高溫將降至22至24度，其餘地區約24至27度。至週四（25日）清晨，冷空氣影響擴大，中北部與東北部都市地區低溫降至15至17度，空曠地區可能僅有13至15度。南部與花東低溫也落在17至19度，空曠處更可能只有15度上下。

未來一週降雨集中北部與東半部地區，中南部則以多雲為主。（圖／氣象署）

聖誕節當天（25日），全台受強烈東北季風籠罩，中部以北及東半部降雨明顯，平地氣溫普遍偏低。苗栗以北與宜蘭地區白天高溫僅17至18度，中部及花東19至21度，南部22至24度。清晨至週五（26日）更冷，中北部與東北部空曠地區氣溫恐降至11至13度，台北市預估低溫為15度，不排除再往下修。南部與花東空曠地區也可能探至14度或以下。

進入週五，北部與東半部維持濕涼天氣，中南部轉為多雲。高山區若水氣充足，可能再現降雪或結冰。苗栗以北到宜蘭白天高溫仍僅16至18度，中部與花東為20至23度，南部略高，有23至25度。夜間氣溫維持偏低，空曠地區普遍落在11至13度或更低。

週六至週日（27至28日）北部與東部仍有短暫雨，中南部雲多但可能見到陽光。白天溫度略有回升，北部高溫達17至20度，中部與花東為22至25度，南部則有25至27度。夜晚至清晨中北部與東北部空曠地區仍維持11至13度低溫，日夜溫差持續明顯。

展望下週與跨年期間，吳聖宇指出，目前氣象模式顯示華南一帶短波槽活躍，降雨機率可能升高。氣溫方面則呈緩慢回升趨勢，預估元旦過後才有機會再見冷空氣南下。以台北為例，未來幾天氣溫多集中於14至20度區間，感受上將轉為明顯冬意，惟寒流等級冷空氣是否報到，仍需持續觀察。

氣象專家提醒，跨年期間天氣變動大，戶外活動應密切關注最新氣象資訊。（圖／翻攝自臉書，天氣職人-吳聖宇 ）

