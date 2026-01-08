冷爆！鄭明典曝斷崖溫度線 新北僅剩8度

強烈大陸冷氣團搭配夜間輻射冷卻效應影響，全台連日低溫。（示意圖／翻攝自pixabay）





強烈大陸冷氣團搭配夜間輻射冷卻效應影響，全台連日低溫。前氣象局長鄭明典8日在臉書發文指出，新北氣象站清晨測得最低溫僅8.9度，而台北氣象站仍維持在13度以上，兩站溫差明顯，再度凸顯都會區觀測環境差異問題。

鄭明典表示，台北站在氣象統計上屬於重要基準站，但隨著都市化發展，觀測環境逐漸受影響，過去曾評估是否由距離不遠的新北站取代。不過長期資料比對後發現，兩站溫度差異過大，考量氣候資料連續性，新北站並不適合直接取代台北站。

氣象署指出，8日清晨受強烈冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，低溫普遍落在11至15度，局部空曠地區甚至降至10度以下。本島最低溫出現在雲林縣古坑，僅6.7度。白天北部及宜蘭高溫約14至16度，中南部及花東地區約18至22度。天氣方面，北部及東半部雲量偏多，迎風面有零星降雨，中南部則為多雲到晴，中南部高山局部地區甚至出現零星飄雪。

氣象署表示，9日冷氣團略為減弱，但夜間及清晨仍受輻射冷卻影響，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14至15度，白天氣溫稍回升，北部及宜花高溫約16至18度，中南部及台東可達20至23度，西半部日夜溫差大，民眾仍需留意保暖。

10日清晨輻射冷卻持續影響，各地早晚偏冷，水氣偏少，多為多雲到晴天氣，僅基隆北海岸、北部山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨。預測西半部及宜蘭低溫9至12度，花東及澎湖14至15度，金門、馬祖僅7至9度，近山區及空曠地區可能再降溫。

氣象署提醒，10日晚間起至12日清晨，另一波大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣偏冷，其餘地區早晚寒冷，迎風面水氣增加，局部地區有零星降雨。12日白天起至15日冷氣團逐漸減弱，但輻射冷卻影響下，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差明顯。

此外，近期高山氣溫偏低，夜間及清晨易出現道路結冰、霧淞及結霜現象，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上高山及中部以北約2500公尺以上地區，不排除有零星降雪或下冰霰，提醒用路人及登山民眾注意安全。

