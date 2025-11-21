冷爆！4大超商「紅豆湯、燒仙草買1送1」 霜淇淋10元
生活中心／賴俊佑報導
4大超商最新優惠！7-ELEVEN本週末紅豆湯、燒仙草買1送1，燕麥拿鐵2杯99元；全家仙女醇奶茶第二杯10元、霜淇淋不限口味加10元多1件；萊爾富指定泡麵、餅乾買1送1；OKmart指定熱飲2杯99元。
7-ELEVEN本週末紅豆湯、燒仙草買1送1
7-ELEVEN 11月21日至11月23日超值五六日優惠！
一、CITY系列優惠
1. CITY CAFE大杯燕麥拿鐵(冰/熱)售價75元特價2杯99元。(熱燕麥限定門市販售)
2. CITY CAFE冰文旦肉肉美式咖啡售價85元、CITY TEA冰文旦肉肉青茶售價80元，特價任選2杯99元
3. CITY PRIMA水果冰磚美式系列售價130元，特價任選第2杯10元
4. CITY TEA香鑽水果茶售價70元，第2杯10元
5. CITY TEA團圓紅豆湯、CITY TEA暖心燒仙草同品項買1送1
6. (茶BAR)情人果椰果烏龍、青茶/鮮爽蜜蘋果風味紅茶/冰荔枝寒天烏龍、青茶售價80元至99元，2杯特價120元
二、買2送2
1. 舒味思萊姆口味氣泡水PET500(售價35元)買2送2
2. 農心爽口海鮮烏龍麵(包)售價49元買2送2
3. 味味A炒泡麵川香椒麻風味售價39元買2送2
4. 泰國Bento辣味魷魚-香辣口味39買2送2
三、食品優惠
1. 法國EVIAN依雲天然礦泉水PET500(售價49元)第2瓶10元
2. 韓國熊津決明子茶售價39元，買10送10
3. 家樂氏格格脆售價20元、家樂氏東尼香甜玉米片售價20元買1送1
4. 十三香烤雞翅(售價59元)第2件79折
5. 御料小館美式辣雞丁(售價59元) 第2件79折
6. 21Plus蒜香鹽酥雞(售價59元) 第2件79折
全家仙女醇奶茶、霜淇淋10元開吃
全家康康5陪你過週末！11月21日至11月23日，杜老爺超級曠世奇派蘭姆葡萄雪糕、FamiCollection天然水2.2L、農心辛拉麵袋麵、不倒翁金拉麵原味杯麵同品項買1送1。
另外，即日起至11月23日，Let's Café經典美式/經典拿鐵任選2件特價69元，Let's Café經典冰磚拿鐵2件99元，Let's Tea仙女醇奶茶第二杯10元，Famiice霜淇淋不限口味加10元多1件。
萊爾富指定泡麵、餅乾買1送1
萊爾富即日起至11月23日，農心安城湯麵、麥維他夾心消化餅香草口味、阿奇儂初鹿牛奶雪糕同品項買1送1。
OKmart指定熱飲2杯99元
OKCAFE即日起至12月10日推出「暖心成雙不孤單」限定活動，黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶與阿華田系列、錫蘭紅茶拿鐵、焙茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵等多款現煮飲品，均可享任選兩杯99元優惠。
