冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝

近日天氣大致穩定，不過下週起天氣型態將逐步轉變。氣象粉專「天氣風險」指出，真正明顯轉冷的時間點落在下週二晚間至週三，隨著東北季風與冷空氣接力南下，降溫與降雨將同步加劇。

天氣風險分析，週末到下週一仍屬過渡期，整體偏暖且日夜溫差大。迎風面的大台北東側、宜蘭及花東有局部短暫雨，西半部多雲到晴，白天高溫普遍可達23至27度，但夜晚清晨中北部低溫可能降至14度以下，早晚偏涼。

下週東北季風報到 最冷時間曝光

下週一東北季風開始增強，迎風面降雨範圍擴大至大台北西側、桃園與新竹一帶，中南部山區也有零星降雨機會，但氣溫僅小幅下降，寒冷感尚不明顯。

真正的變化將出現在下週二起，冷氣團或強冷空氣逐漸南下，北部與東半部轉為陰雨天氣，東北部雨勢可能較為明顯，中南部雲量增多。氣溫將在下週二晚間後明顯下滑。

下週三至週五為影響最明顯時段，整體呈現濕冷天氣，中北部及東北部低溫有機會降至10度以下，寒冷感可能整天持續。預估要到下週末，隨著乾冷空氣進入，天氣才會逐步回穩，白天回暖，但早晚仍需留意低溫。

