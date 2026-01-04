冷眼之筆 揭穿赤裸真相

從篇名起就充滿了令人玩味的空間──「女人自己看電影」究竟是否「能看懂」？或這只是一種男性沙文主義自大的偏見？作者運用亦莊亦諧的筆法，看似在以男人「羅」的口吻來批判女性網紅的庸俗和膚淺，但其實到了最後，真正被瓦解顛覆的，卻是男性自以為是的假威權。

全篇處處都是讓人會心一笑、甚至不禁拍案叫絕的精彩細節，如網美的對話、社交網絡的用語、公關宣傳的套路等等，交織成一幅當代社會從職場人際關係到兩性情愛的荒謬亂象，既是光怪陸離，卻也是一場活力四射的嘉年華會。作者不批判更不濫情感傷，只是以犀利的冷眼之筆，揭穿浮華世界的赤裸真相，寫得淋漓暢快，而讀者更是看得大呼過癮，是難得一見上乘的幽默諷刺之作。