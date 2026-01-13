冷眼集／公股人事 已淪綠派系酬庸

台肥總經理人事，由僅當過台南柳營農會總幹事的陳右欣出任。圖為陳右欣推薦米蝦餅。圖／聯合報系資料照片

台肥為市值近百億的上市公司，名下擁有大量精華地段的土地，這也使其成為各方勢力虎視眈眈的肥肉，然而從去年的吳音寧到現在的陳右欣，民進黨政府在公股事業的人事布局似乎已拋棄專業優先的社會觀感，一切變成派系優先。

實際上，一般來說，在公司治理中，董事長雖是公司最高階的董事，不過其工作內容是代表董事會監督公司，至於總經理則是負責執行日常營運，因此過往台肥總經理大多由內部擢升，且多具備化工、材料科學或是不動產開發等核心專業背景，確保這家從肥料龍頭企業在轉型過程仍能穩定獲利。

反觀，陳右欣僅具備中正大學政治學研究所碩士背景，雖然農會經營經歷，跟規模與複雜度與台肥不可比擬。依她的資歷與實績，出任台肥總經理，也難怪會引發議論。而這種人事安排，無疑是對投資人的不負責任，更是把國家變成酬庸個人的私器。

賴政府上台後，多個國營事業與公股行庫人事皆出現「賴友友」進駐，這種不避嫌、唯親是用的作法，不僅破壞公司治理及專業經理人制度，更讓國營事業淪派系養老院，嚴重損害政府公信力與企業競爭力，台肥是掌管國家肥料供應與土地資源的重要機構，領導者應具產業專業，而非淪為派系分贓的工具。專業治理、透明運作、考量股東利益的人事安排，才是台肥長久立足的根本之道。政治利益若凌駕公司治理，最終受損的，仍是全民與市場信心。

