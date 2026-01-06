冷眼集／國防部公文成「無」字天書 防得了共諜？

國防部頒布新規定，從元旦起所有對外對內公文公報，每段落後都要標示密等，包括：機密的【密】、極機密的【極】、絕對機密的【絕】；就算無涉機敏也要標註【無】。

國防部強調，這是參據美軍及國際友盟國家之精準核密管理作法，並結合我國實際需求及安全考量，更強調國軍人員的保密素養與認知，已有相當提升，尤其完整機密要件標示、依法簽奉核定等作法，已具備實質基礎。不過事實卻是基層對此叫苦連天，外界看來也是搖頭傻眼。

基層中階官員分析，新措施的關鍵問題在於不分公文書的對象、載體與內容性質而大刀一揮、一體適用，然而，規定太過籠統含糊，導致所有文書都成了四不像。除了公文須從主旨、說明到辦法逐段加註外，連可能達上百頁的「附件」也要逐段標註。又如給立法院各委員會的書面報告，既然已是公開資訊，卻又畫蛇添足般地逐段加註，連給立委的問候語也成了【無】字天書。

最引基層抱怨的，便是連通訊軟體的公務往來訊息、甚至各項回報訊息也須加註。但軍方資安規範早明定通訊軟體不得上傳機密資料，果然國防部趕緊急轉彎，宣布刪除關於公務群組的要求。

外界解讀，軍方推動公文新規定，目的在反制共諜滲透，尤其是吸收有經濟困難的官兵竊取營區機密資訊，但預防共諜應從情資、經濟、法制等層面著手，公文加註從來不是治本之道，甚至連治標也談不上，只是加重一般基層官兵負擔。

國防部長顧立雄上任後力推「減法思維」：強調要簡化文書、減少無效作業，還成了賴清德總統引為說嘴的政績；顧立雄在去年漢光演習更強調「國家的安全，不是寫在公文上，也不是在新聞播報裡，而是在官兵每一場演訓所流下的汗水裡」。顧部長的豪語還言猶在耳，國防部還要堅持天兵政策？

