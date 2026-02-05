冷眼集／寧可挨刀保駕照 凸顯行的不平權

公路法駕照新制今年上路，眼科醫師預估每年有近兩萬銀髮族，為要保有駕照而提前接受白內障手術。示意圖非新聞當事人。記者林澔一／攝影

為提升道路安全，今年五月起，高齡駕駛換照年齡將從七十五歲下修至七十歲，新制再過兩個多月即將上路，眼科門診近期卻湧入一批又一批六十九歲到七十歲的長輩，只為了讓視力達到體檢標準。即便必須挨一刀，甚至全額自費動手術，也不願繳回駕照的現象，正凸顯現行公共運輸「最後一哩路」接駁不足的窘況。

政府多年來高喊「以人為本」的交通改革，實際卻仍高度仰賴私人運具支撐生活機能，都會區尚可仰賴捷運、公車密集接駁，但一離開六都核心，班次間隔動輒卅、四十分鐘，甚至一小時起跳，「看得到搭不到」的公共運輸，讓最後一哩路形同真空。長者若不開車，往往寸步難行，這才是高齡駕駛遲遲無法「退場」的真正原因。

諷刺的是，政府一方面要求高齡者「知所進退」，另一方面卻遲遲無法端出足以取代自駕的交通服務。敬老愛心車隊規模有限、小黃巴士路網布線有待加強，難以滿足民眾就醫、購物等即時需求。

最令人唏噓的是，交通部所提出的鼓勵措施，是提供長者TPASS乘車回饋，包含公車、火車等，每月上限一千五百元，只是對交通資源本就不足的縣市而言，根本沒車可搭，再多補貼也只是紙上優惠，毫無說服力。

白內障是一生幾乎只能做一次的手術，人工水晶體植入後會與眼睛組織沾黏，若無嚴重併發症，極少再進行第二次手術，眼見新制即將上路，不少長輩為了通過體檢門檻，白內障尚未成熟便急著動刀，這不僅打臉所謂「交通平權」，也映照出政府公共運輸長期空白與失能。

台灣今年已正式進入超高齡化社會，交通政策卻仍停留在管制思維。交通部應從這次白內障動刀潮中檢討，補強城鄉交通落差，增加班次、發展彈性接駁，才是真正解方。與其花上數千億推動高鐵延伸宜蘭、屏東，不如把預算放在改善偏鄉、非都會區公共運輸接駁，否則，當老人移動權被遺忘，高齡換照終將淪為形式上的正義。

