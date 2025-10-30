冷眼集／川習會前夕忙選舉 有愧外長職位

外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

川習會落幕，就在美中台關係充滿變數之際，外交部長林佳龍本應全神貫注在美中局勢變化上，竟在川習會前夕於社群媒體公開發文，表態同屬正國會的民進黨立委林岱樺參選高雄市長，此時發文不只時機不適當，也有愧於外交部長的角色。

林佳龍力挺林岱樺之所以引發巨大負評，主要有二大原因。首先是美中台關係仍是烏雲籠罩，包括外媒報導台灣憂美國支持動搖，考慮換駐美代表；川普這趟亞洲行，更與台灣主要競爭對手南韓達成貿易協議，反觀台美貿易談判狀況仍未明。

台灣在諸多外交不確定交互影響下，外交部長此時光是忙本業應該就焦頭爛額，但林佳龍竟有空閒發文力挺林岱樺，而且還是與民進黨自家人比拚，無怪乎連黨內其他派系都直搖頭。

引發輿論譁然的第二個原因是，林佳龍過去擔任總統府秘書長時，就因事涉喬派系、喬選舉，甚至介入民進黨內立委提名，被黨內質疑是「最高調的總統府秘書長」，現在擔任外交部長如同總統府秘書長，在一般情況下，都不適合過度介入國內政治、選舉事務，但林佳龍顯然仍把「派系掌門人」放在公職之前，無論於公於私，依舊角色錯亂。

林佳龍會有選舉焦慮其來有自，放眼民進黨二○二六年縣市長提名布局，正國會在幾個傳統地盤面臨勢力萎縮，包括宜蘭、基隆、新北等地，首長提名恐全數落空，僅剩彰化縣較有機會獲得獲首長提名席次。

加入了「信賴」陣營，卻得不到賴總統足夠關愛眼神，派系掌門人受制於外交部長角色，任何談論國內政治的風吹草動都引發議論，這無疑成了林佳龍與正國會當前的困境，但他的所作所為，卻是不折不扣的賴政府爭議。

