冷眼集／強推自肥條款 小心政治後座力

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法」修法草案，明定助理費可由立委統籌運用且免檢據核銷，若進一步將立法將施行日期追溯至過去，將一舉讓涉詐領助理費案的民代全數除罪化。此案點燃整個助理圈、社會輿論的怒火，立委若執意強推，形同立下「自肥條款」，政治後座力恐怕也將排山倒海而來。

國民黨團總召傅崐萁在法案付委後，對外指修法是進步法案，可以保障助理、讓薪水不打折；但現行助理費制度，由立法院將薪資匯入助理戶頭，但修法後可能匯到立委戶頭，立委要不要運用在助理費上？會不會幫助理辦勞健保，完全由立委自由心證，如何讓助理薪水不打折，令人存疑。

廣告 廣告

而近幾年確實有太多民意代表，因助理費捲入貪汙案件，如何修法清楚定義助理費運用原則，不讓民代動輒誤觸法律紅線，並且兼顧助理權益、保障國會問政品質，這些不是不可以討論，但直接打開助理費所有限制，恐成舉改革大旗，行自肥之實。

更令人擔憂的是，修法打開助理人數限制，不少地方型立委大可只請一、兩名助理，把人民納稅錢拿來跑攤、包紅白帖討好選民，間接傷害國家專業立法問政品質，甚至不領薪水、只求掛名好喬事的「人頭助理、便當助理」現象恐怕又捲土而來。

若立委真心要健全國會助理制度，替國會助理明訂底薪與工時、改善聘僱制度、提高專業化培訓等，都是可行辦法，而不是把助理費的定位從「薪資」模糊成「補貼」。若進一步修法將助理費案都除罪化，更是大開濫權空間，社會觀感恐難以挽回。

立委由人民一票一票選出，立委如何使用公共資源，也將接受人民檢視。面對這項爭議極高、社會高度敏感的修法，立委若仍執意強推勢必遭民意反撲，立院不妨廣納民意，公開討論並聆聽社會意見，回到負責任的修法方向，建立更透明、完善的助理制度，才是治本之道。

