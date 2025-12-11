冷眼集／從無人機到炸藥 國防是門好生意？

「福麥國際室內裝修公司」以五點九億元得標國防部RDX海掃更炸藥採購案，國民黨立委徐巧芯昨質疑，福麥公司儼然是「高登2.0」翻版。記者曾學仁／攝影

國防部價值五點九億元的炸藥標案，被爆料得標廠商是資本額不到兩千萬、主業登記為室內裝修的福麥公司，消息一出，引發各界譁然，喚醒民眾對於「高登進口快篩」、「超思進口雞蛋」的荒唐記憶。

小資本廠商包下大買賣，被質疑是「小蝦米吞大案」，一劑難求的快篩試劑、專案進口的巴西雞蛋，幾乎都是在民進黨政府的層層護航下才能成局，小老百姓只能瞠目結舌；如今室內裝修公司卻能在毫無經驗的情況下代理高爆炸藥，堪稱另一項「綠色奇蹟」。

決標金額高達五點九億，廠商資本額僅一千九百萬，國民黨立委馬文君更爆料，根據招標資料，全案還列入附加條款，後續還是會採用限制性招標，可以再採購近九億元火藥標案的「開口合約」。不但福麥公司囊括上看十五億元入袋，更有機會獨家壟斷日後的其他後續標案。

外界質疑，福麥公司除了過去曾捲入借牌爭議事件，近十年內並無參與政府標案的紀錄；既非軍品本業，更無處理、運送炸藥的經驗與資格，更遑論是國際管制的高爆炸藥；連國際貿易相關的營業項目，也是去年底才突然新增，短短不到一年就拿下政府鉅額標案，到底是誰開的綠燈？

另一方面，國防部長顧立雄宣稱「國內沒有自製產能」，但軍方不但四十多年前就已完成ＲＤＸ炸藥生產線，近年也持續維持生產能力，不但顧立雄沒有說實話，國防部也諱莫如深，全案延燒宛如羅生門。

賴清德總統推動「全社會防衛韌性」，結果促成「綠友友」社團民防課程、貼牌求生器材大賣；推動軍用商規無人機以來，動輒拋出上百億元、上萬架採購量大餅，帶動股市中的軍工產業、無人機產業鏈概念股，財經圈紛紛力推炒作相關題材。

賴總統日前拋出一點二五兆元軍購特別預算案，外界還沒看到預算項目，顧立雄已宣示「七大目標」之一是要「以國防帶動經濟效益」，並不忘強調可以創造超過四千億元產值、九萬個工作機會，賴政府彷彿昭告台灣社會，哪怕有強鄰環伺、戰爭陰影不斷升高，但「國防是一門好生意」。

然而，福麥炸藥案將全民拉回現實，就是「找對門路，才有好生意」。

