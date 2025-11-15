冷眼集／移動管制如虛設 食安又失守

文雅畜牧場雞蛋被檢出芬普尼超標，目前仍在移動管制期，卻爆出四萬顆芬普尼蛋流入市面，令人瞠目結舌，更扯的是，在調查報告尚未出爐前，彰化縣府僅因雞蛋、飼料零檢出就解除移動管制，而中央隔日又下令恢復管制措施，導致出現一天空窗期。中央、地方標準不一的監管模式、跨部會溝通斷層，暴露出台灣食安治理的最大破口。

芬普尼蛋事件爆發後，雖已溯源至文雅畜牧場，並確認汙染源是業者違規噴藥除蟲。農業部及地方農業處、動防所，在確認噴藥時間、確定蛋雞將體內芬普尼代謝完畢前，理應全面禁止雞蛋出場，然而目前不僅噴藥時間不明，無從判定場內四萬多隻蛋雞體內是否仍有農藥殘留，移動管制卻在八日解除，讓雞農得以心存僥倖出貨。十日衛福部召開記者會公布疑慮批號時，毒蛋早已流入市面，為時已晚。

此外，農政單位忽視蛋雞每日持續產蛋的生理特性，未派人駐守牧場、未每日查扣新蛋，導致移動管制形同虛設。而這種管理漏洞並非第一次出現，從養豬廚餘烹煮的未落實，到芬普尼雞蛋移動管制失靈，台灣的食安制度長期停留在「出了問題再補破網」的思維，缺乏完整的預防式系統。政府一再承諾「問題蛋一顆也不能流出」，實務上卻常常在漏洞中失守。

文雅畜牧場月產一二○萬顆雞蛋，僅十五萬顆洗選蛋有編碼可追溯，其餘大量雞蛋流向傳統市場後便失去紀錄。衛政單位雖強調，並非過去一個月內所有雞蛋都有問題；但如果牧場真有違規用藥，難道只會精準落在那十五萬顆洗選蛋上嗎？

中央應明確規範解除移動管制的規定是什麼，地方才能避免執法差異。且農業部也應負起責任，做好溯源把關，否則單憑事後稽查，只會害更多民眾吃下毒雞蛋。

