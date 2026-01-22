冷眼集／綠固票算計 燃煤成非核代價

環團批政府減煤政見跳票，應補減用煤超額量。圖為台中火力發電廠。圖／本報資料照片

核三廠最後一部機組在去年五月除役，民進黨兌現神主牌「非核家園」承諾，但配套措施再生能源無法達標、天然氣燃料受限國外進口，能源轉型換到的真相竟是火力發電居高不下。台灣能源政策到底何去何從？誰可以給人民一個答案。

蔡政府上任後宣示推動能源轉型，並將能源配比目標訂為天然氣五十％、燃煤卅％、再生能源廿％，更承諾燃煤占比可下降至廿七％，等於是用綠電、天然氣發電來取代核電；但歷經民進黨九年執政下，截至去年底止，燃煤占比仍高達卅五點八％，承諾與現實仍存在不小差距。

賴清德總統上任後一度挑戰民進黨非核神主牌，稱「並不會排除先進核能」，而在立法院修法讓核電得以續命延役後，近期經濟部也證實核三廠二○二八年初可通過核安會審查。顯示賴政府願意正視現實，微調非核路線，但把時程訂在二○二六年地方大選之後，不免令人懷疑有充滿政治算計之意。

賴總統昨在國家氣候變遷對策委員會，宣示綠電極大化、促進能源去碳化、淨零救地球等，喊得震天價響，但恐流於口號治國，仍未能解答眼前到底該如何衝刺再生能源？燃煤電廠發電量又該如何下降？如何確保台灣不缺電？

正當全世界各國都在想辦法「脫煤」逐步下降燃煤發電，以提升空氣品質、減少全球暖化，但賴政府卻仍然以選票考量為核心，不願觸怒反核基本教義選票，繼續火力全開以彌補核電缺口。執政者若如此忽視現實，也將賠上全民的健康。

