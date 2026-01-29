冷眼集／綠營換黨鞭能朝野和解？恐畫錯重點

柯建銘（左）被稱為民進黨立院黨團的萬年總召。

民進黨立委蔡其昌將挑戰「萬年總召」柯建銘，背後有賴清德總統對中生代承擔國會議事攻防重任的期許，也有提升綠營「形象工程」的盤算。然而，接下來是透過協調或零和式票選產生新黨鞭，是一大挑戰，此外不論是「蔡總召」或「柯總召」出線，如何在朝小野大生態中與在野黨良性互動，更是綠營最重要的課題。

一場大罷免、大失敗，讓少數執政的民進黨施政困境雪上加霜，更掀起綠營內部「倒柯」的政治風暴。柯建銘雖然挺過去年黨內的逼退危機，但與賴總統的信任關係已難同日而語。蔡其昌出馬挑戰柯建銘，有黨團成員的期待，賴意志與勸進，更是蔡其昌點頭的關鍵。

黨內盼蔡其昌承擔重任，一方面是對柯建銘領導的「堅壁清野」路線，出現雜音；另一方面，蔡其昌擔任中華職棒聯盟會長，勇於任事與改革，中華隊在世界十二強棒球賽奪冠後，帶動新一波職棒熱潮，「蔡會長」聲勢如日中天，若蔡其昌擔任民進黨團總召，對綠營形象、吸引新的支持族群也有助益。

蔡其昌表態登記參選，柯建銘僅表示，「按程序走，先協商。不要急，還早。」依慣例，民進黨團內部將先協調，若協調不成最終才會由黨團成員票選；蔡其昌選擇挺身挑戰總召大位，背後除了執政高層支持，其隸屬的新潮流當然也經過「精算」，一旦最終透過票選，蔡出線可能性很高。

只不過，柯建銘老臣謀國，更是立法院「百科全書」，過去廿多年來，持續在第一線帶領立委作戰，對民進黨有巨大貢獻。如今民進黨團希望世代交替，但如何溝通、協調，甚至說服柯建銘，是綠營內部首要之務；若最終由蔡其昌出線，柯建銘接下來的「角色」為何，更是賴清德與黨內必須深思的課題。

比起綠營內部的權力競逐，執政黨更該著眼外部挑戰，賴總統就任以來，朝野惡鬥不休，黨團總召雖然是執政團隊重要成員，但朝野能否和解，關鍵仍在主政者及府院黨的整體態度。民進黨如果對抗性格不改，就算換了新黨鞭，要解開當前的政治僵局，依舊不樂觀。

