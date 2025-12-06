冷眼集／藍委逕付二讀策略 縮小戰場反制綠 只怕呷緊弄破碗

在野黨團日前在立法院會一口氣將「不當黨產條例」等修正草案，直接抽出逕付二讀，並且在程序委員會阻擋行政院提出的一點二五兆元國防特別條例草案，要求在賴總統首肯國情報告前暫緩列案。藍白擁有國會過半人數優勢，但也該謹守程序正義，若凡事跳過委員會審查，不僅閹割立法委員的職權，也與過去完全執政時，忽視程序正義的民進黨沒有兩樣。

在野黨暫緩列案，只是要求賴總統赴立院國情報告，接受立委「諮詢」的策略之一，這在朝野攻防本是常態；相形之下，賴總統把在野對國防預算的嚴予把關，直接指為「準備走另外一條路，接受中國要求，接受一個中國原則的九二共識」；還說未來就是「愛國者治台」，正如現在「愛國者治港」一般。這樣的「誅心之論」，就差沒有說藍白是「中共同路人」，在野黨如何吞得進去？

立院「逕付二讀」的設計，原意是處理急迫性案件，並非常態，但近幾屆確實有遭濫用的情形。二○二一年民進黨在國會絕對多數時，不滿國民黨團拒審總預算，一度將高達二點二六兆元的中央總預算抽出逕付二讀，創下國會史的不堪紀錄，當時國民黨團痛罵民進黨團「野蠻、罔顧民主程序」。如今角色互換，其實是「五十步笑百步」。

藍白搶在此時急著闖關政治性法案，主要考慮是距離二○二六年大選還遠，逕付二讀可以縮小戰場，對民進黨也算是「以其人之道，還治其人之身」，只是此作法破壞委員會中心主義，也非國家長治久安之道，「呷緊弄破碗」，將徒增國會議事的紛爭。

然而，朝野氣氛不佳也是事實，執政黨更是時時大打「抗中牌」、一有機會就抹紅在野黨，也難怪國會議事難有理性討論空間。

