冷眼集／試院依法行政 卓揆能不臉紅？

立法院三讀停砍公教年金相關法案後，行政院與考試院相繼向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分。但兩院做法仍有顯著差異：考試院認為，在釋憲尚未出爐、暫時處分亦未核准前，仍應依法執行已生效法律；行政院則是逕自認為新法「違憲」，不予執行。

考試院重審退休公務員所得替代率要花半年，雖被質疑「故意拖延」，但至少強調依法行政，狠狠打臉行政院，更與賴卓體制「自任大法官」的行徑，形成強烈對比。

考試院秘書長劉建忻昨在立院明確指出，重新審定退休所得替代率正是依法執行的第一步，後續再依釋憲結果調整。這一說法，既未否認憲法法庭的最終權威，也不以釋憲聲請作暫停行政作為的理由，而是回到最基本的法治原則，在法律有效、且未被宣告違憲的前提下，行政機關沒有選擇性遵守的空間。

反觀行政院，以「等待釋憲與暫時處分」為由，對已通過的新法採消極、不予執行，其霸道獨斷且無視法治精神的態度，完全暴露無遺。就算政院聲請暫時處分，但該制度本就須由憲法法庭審酌是否有急迫且難以回復的損害，並非由行政機關自作主張、踩煞車。

違憲審查權限屬憲法法庭，而非行政首長的政治判斷；若僅因行政機關主觀認為法律「違憲」，便可拒絕或延後執行，等同讓行政權凌駕立法權，而先行扮演憲法裁判者的角色，更形同「憲法太上皇」。

停砍年金改革修法牽動退撫基金財政永續與退休公教權益，爭議難免，但憲政秩序的底線不容模糊。劉建忻這句「法令既已生效上路，還是要依法執行」，不但鏗鏘有力，更展現依法行政的原則，卓榮泰相形見絀，醜態立現，能不臉紅？

