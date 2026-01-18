冷眼集／買啥武器不能說…不符軍購前例

國防部副部長徐斯儉與戰規司長黃文啟，在政院記者會說明外界對特別預算的質疑。國防部特別將他們慷慨激昂的發言，剪成短片放在臉書。誠然，在當今國際局勢之下，即使是藍白陣營執政，也無法不大舉擴充軍費；然而，國防部「氣壯」有餘，「理直」卻大有問題。

在美方正式批准軍售前，我方是否該先編預算？扁政府曾以「編預算才代表我方誠意」，編列採購F-16的「鳳隼」專案，結果美方幾年都不批准，無疾而終。但若等美方宣告才啟動，往往曠日廢時，因此近年往往洽談有一定眉目，就先以機密預算小幅編列，正式批准再轉公開。

然而，「不（公開）先編預算」，絕對不代表不能對外說明。蔡英文時代爭取到F-16戰機、M1A2戰車等重大軍售，在川普政府正式宣告前，早已是台美雙方公開祕密。何況，軍購是全民埋單，國防部若認為在五角大廈公布前，國人不需、甚至不應知道我方要向美採購何種武器，如此說法既站不住腳，也不符合過去軍購的前例。

退一步說，就算「美國批准前就不能講」說法成立，特別預算中還包括直接向外企採購的商售，以及國內產製三千億元。這些項目總不受美國政府約束，國防部的態度卻更諱莫如深？

另個蓄意偷渡的似是而非謬論，是「條例草案尚未付委，國防部就無法對外說明」。或許因在野黨杯葛，國防部無法在立院委員會專案報告，但絕不代表不存在溝通管道。從過去到現在，不管哪黨執政，哪有政策是不先向立委與社會說明，只能公開出手「梭哈」？不到一年前，政院還為助攻大罷免，內閣首長大舉下鄉辦政績說明會，國防部何不向卓揆討教一下？

軍購預算的編列，對當今台灣確屬必要；國內各陣營間嚴重缺乏互信，也是事實。但國防部乃至府院，如果真心希望強化國防，該做的是放低身段努力說明，盡量去克服不利條件，在對立中設法尋求共識；而非擺出「不相信我就是賣台」的情緒勒索。

