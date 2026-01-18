冷眼集／賴政府放棄蓋社宅 居住正義成空談

賴清德總統社宅政見跳票。圖／聯合報系資料照片

全台租屋人口眾多，賴政府近日下修直接興建社宅目標，理由是全台空屋多不必再蓋社宅，且都市地少，興建社宅也可能因偏遠成另類空屋；但社宅政策轉彎，忽視近年基層盤點土地的成果，又缺乏逼出空屋的配套，民進黨政府真的還在乎居住正義嗎？

賴清德總統選前喊出在蔡政府直接興建十二萬戶社宅的基礎上，再蓋十三萬戶社宅，搭配包租代管及租屋補助，打造百萬租屋家庭支持系統；但上任一年多，就連民進黨內部都發現，中央連社宅計畫都尚未核定，等於宣告社宅政策跳票是「現在進行式」。

社宅興辦計畫消失，賴政府給的理由難以服眾。首先是全台現有大量空餘屋，將透過包租代管引導進入租屋市場，但內政部國土署卻沒說空屋要如何釋出；更遑論，全台空屋多，不就是政府未拿出改革魄力，長期放任囤房的結果？

中央政府下修興建社宅的另一項理由，是都會區土地使用飽和，可供興建社宅的土地稀缺，蓋了可能因地處偏遠沒人租。但國土署二○二四年至今盤點全台逾兩百處以上土地，估可興建九點四萬戶，搭配整體開發地區留設空間，就能有望達標。如今草率以「沒需求」推託，看在租客眼裡，恐怕只有心寒。

政策急轉彎，就連綠營內都有非議。親賴高層也曾提醒，修改社宅政策不得不慎，否則恐有後座力，而前總統蔡英文開春視察社宅時的公開發文，提到「對的事要堅持」，也被解讀是婉轉表達對賴政府住宅政策的不滿。

民進黨執政九年多，向來以進步價值自居，居住正義更是核心政見，如今卻在直接興建社宅上兩手一攤「交白卷」，也看不出「社宅多元供給」的實際配套，是否代表政府無意承擔供給責任，租屋壓力又得回到租客身上？社宅政策轉彎，形同是對居住正義的退縮。總統承諾的政見若可輕易跳票，人民還能期待什麼？

