冷眼集／道歉能止血？管碧玲該下台負責

海委會主委管碧玲被爆出在中共軍演期間，無視海巡弟兄在第一線監控共艦，竟與海巡高層聚餐宴飲，連基層官兵都看不下去。對岸軍演非兒戲，這已不是一句道歉就能了事、止血，按照民進黨過去指責藍營政務官標準，管碧玲應該下台負責。

管碧玲宴飲案可分為幾個層次，首先，管碧玲顯然「犯後態度不佳」，連道歉都說得不乾不脆，還在找理由辯駁，聲稱要送別的兩位海委會高層「他們的貢獻，外人無法理解」，所以才沒取消餐會，盡顯傲慢心態。

一般民眾或許無法理解專業的海巡領域，但卻能輕易理解，在中共軍演期間，絕非海委會高層餐敘宴飲的好時機，管碧玲此番說法，無疑是火上加油。

在藍營執政時期，類似因社會觀感不佳而下台的官員不在少數，著名的例子包括，時任行政院秘書長薛香川因八八風災之際，陪岳父吃晚飯就丟官。時任行政院長劉兆玄也被爆出風災期間，有時間去理髮甚至染髮，雖然他當時澄清只是例行理髮，但事件最終仍被視為影響其下台的因素之一。

在民主政治中，政務官負起政治責任的方式無它，就是下台，過去綠營也以此為標準，在藍營執政時期強力要求國民黨政務官。如今換了位置就換了腦袋，民進黨政務官現在所謂的「負責」已變得相當廉價，管碧玲不情願地拋下一句抱歉就想了事，聲明中稱「惜別餐敘若有任何課責，我一人承擔」，到頭來全是空話。

從宴飲案也可看出，賴政府空有對中國大陸擺強硬姿態，根本拿不出扎實應對之道。

這次共軍軍演直到前天，都還有後續小範圍軍演，這正是海委會高層在餐會的同一時間。前有國安會秘書長吳釗燮在身邊養了多年共諜，現在又出現對岸還在軍演，海委會已經急著餐敘宛若「慶功宴」，在在證明國安螺絲早就掉滿地。

管碧玲過去從政期間，長年以「不管不靈，有管必靈」作為宣傳口號，現在卻成了「有管碧玲，但海巡不靈」，有這樣不顧社會觀感的海委會，人民能安心託付捍衛海疆重任嗎？國會又怎麼能安心，若通過一點二五兆元的國防預算，會被落實執行？

賴政府若要重拾民眾對國安、海巡信心，得先從管碧玲下台做起。

