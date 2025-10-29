冷眼集／防疫破口在國門 也在廚餘桶

台灣成為「亞洲唯一三大豬病非疫區」沒多久，就被台中一處養豬場的非洲豬瘟案例破功。追查發現，廚餘養豬監管漏洞百出，邊境防疫上繼續讓旅客拿全球獨有的「豬卡」，台灣防疫體系根本問題在該嚴的地方不嚴，該簡化的地方卻拚命做表面工夫。

當年在行政院前院長蘇貞昌一怒之下，台灣邊境開啟全球獨有的入境「豬卡」政策，只要自非豬瘟疫區入境，就要領取卡片、再放回卡片，免接受檢疫，其餘則要求受檢，政府宣稱此舉能有效分流旅客並防堵病毒入侵，實際執行卻流於形式。

廣告 廣告

這套制度忽略旅客轉機與來源多重的實務面，不但難以真正降低病毒入境風險，也與國際民用航空公約附件九所強調的「以風險為基礎、科學且便利的通關原則」背道而馳。更荒謬的是，若旅客拒絕配合檢疫，現行規範也缺乏足夠公權力介入。

每次豬瘟疫情爆發，政府就祭出「暫時禁廚餘養豬」，等風頭一過又重新開放。多數國家早已淘汰廚餘養豬，因為廚餘來源複雜，蒸煮溫度與時間難以管控。調查也顯示，仍在使用廚餘的業者，申報紀錄零落不全，顯示管理漏洞極大，台灣防疫破口不僅在國門，也在廚餘桶。

邊境防疫資源被浪費在發卡、收卡、檢查這類低效率流程上，造成機場動線壅塞，破壞國門形象。旅客看到的不是效率與信任，而是一場冗長、繁瑣又缺乏科學依據的「防疫秀」。政策不像是在管控風險，而是讓旅客「看起來有在做事」，這種錯位的防疫邏輯，廚餘養豬繼續被默許為防疫灰區，非洲豬瘟將永遠是不定時炸彈，隨時會引爆。

【看原文連結】

更多udn報導

坣娜辭世…生前罹紅斑性狼瘡 醫揭「好發1族群」

18歲月薪破60萬 她7年後「存款全花光」慘負債

獨／坣娜罹癌…固定聚會不見身影 友驚覺為時已晚

驚天一按下單100張台積電 財神卻被股市菜鳥送走