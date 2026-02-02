冷眼集／陸配立委爭議 無視兩岸條例 內政部惡意刁難

民眾黨立法院黨團今天將有六名立委換血，陸配李貞秀將成為我國首位具有大陸配偶身分的立委。但綠營連日出招，內政部更持續搬出「國籍法」要求出具喪失中國國籍證明，選擇性忽視「兩岸人民關係條例」設籍十年即可參選的規定，如果這不是惡意刁難，什麼才叫惡意刁難？

現行國籍法第廿條規定，中華民國國民兼具外國國籍者，擔任公職前應該辦理放棄外國國籍，並且在到職日一年內完成喪失國籍，「但其他法律另有規定者，從其規定」。

對岸「中華人民共和國」雖是許多國人通常概念下的「外國」，但兩岸關係特殊，至今中華民國憲法仍是「兩岸一中」的憲法架構，兩岸分屬中華民國的「自由地區」與「大陸地區」，憲法增修條文也仍有「國家統一前」之字眼，因此，兩岸人民關係的相關法律適用，並非內政部一再引用的「國籍法」，而是「兩岸人民關係條例」。

廣告 廣告

而依兩岸人民關係條例第廿一條，大陸地區人民在台灣地區設有戶籍十年，可登記為公職候選人。

李貞秀不但是中選會當年核可參選的民眾黨不分區立委候選人，中選會前天更公告李貞秀等六人遞補民眾黨不分區立委；僅有內政部持續要求其提供「喪失中國國籍證明」，甚至要脅若有不符，立院應予解職，以及有官員揚言未來政府部門可不配合其調閱相關資料。

二○二四年十二月十八日，賴清德總統在移民節活動曾表示，政府將持續打造台灣成為包容、開放的社會，也會讓所有新住民在台灣安心生活、穩定發展，如今相關部會卻百般阻撓陸配擔任公職，更凸顯賴總統的「口是心非」。尤有甚者 ，中選會與內政部的做法前後矛盾，令人啼笑皆非：前者賦予陸配參政權利，後者卻限縮其擔任公職；陸配可以參選，卻不能行使立委職權，我國還好意思自許是「法治國」嗎？

【看原文連結】

更多udn報導

外國人遊日被差別待遇？日人看不下去自曝落差大非巧合

小鐘戀情破局原因曝光！女方交往先談錢「每月要8萬」

袁惟仁腦中風臥床多年病逝 醫：風險高與1病最有關

台北輸了！英國人讚嘉義更「現代化」 居民點關鍵