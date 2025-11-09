冷眼集／青安政策如止痛藥 若常態化…恐沒贏家

「新青安」房貸方案明年七月到期，行政院長卓榮泰上周鬆口表示，不會以相同的方式延長，將設定更周延條件與監管方式，市場解讀新青安可望延長。而明年是地方選舉年，延長這項廣受年輕族群矚目的政策，無疑具有政治算盤，然而，政策延長究竟是穩定民心的催票神器，還是讓房價繼續上揚的政策毒藥，決策者須深思。

青年安心成家購屋優惠貸款（青安）在九十九年推出，政策初衷是在房價高漲之際，能讓年輕首購族仍有機會進場，因此由公股行庫提供利息補貼與寬鬆貸款條件。一一二年政府加碼推出新青安，政府和行庫給予利息補貼，貸款上限也拉高至一千萬元。

對買方而言，能借的錢變多，自然拉高購屋預算；而對賣方或建商而言，這等於官方明示「市場有更高承受力」，怎麼可能不順勢調價？結果就是許多建案直接以「新青安價」開盤，推升預售與成屋市場同步墊高。這使得原本應該是「助買房」的政策，反而變成「推房價」的助力。

不少金融圈人士示警，新青安宛如對年輕人的「養套殺」，許多年輕人雖靠新青安踏入房市，但有人因預售屋貸款成數不足被迫解約，有人因利率上升、每月支出吃緊，只能「苦撐房貸」。這項政策本來就毀譽參半，政府思考延長無疑是為了重新鞏固執政黨的年輕選票，但年輕人是否再度埋單，要打個問號。

延長新青安宛如一場賭局，短期內或許可以討好部分首購族乃至建商，也能傳遞「政府挺年輕人」的形象；但若房價因此再度上衝，民怨不會只侷限在年輕人，屆時可能從「政策利多」變成「票房毒藥」。尤其這幾年高房價問題已被視為世代矛盾的引爆點，延長新青安若被解讀為「政府助漲」，恐將會引來反感。

真正的挑戰在於，政府是否願意面對結構問題，也就是如何退出補貼依賴、恢復市場機能。政策成習慣，市場就會上癮。若新青安最終變成常態化的「政策止痛藥」，房市的病灶不但不會癒合，反而會在一次次的甜頭中持續惡化。

選前延長或許討好人心，但選後若房價再漲、年輕人再怨，這場政治算盤，最後恐怕沒有贏家。

