冷知識快看！歐洲轉機回台「這原因」竟上不了飛機 妹子只能「重買機票」

妹子在芬蘭轉機，因為一個原因無法登機，只能重買機票。示意圖／Pixabay

一名妹子日前要從英國回台灣，中途在芬蘭轉機，卻因為買的機票是隸屬中國的航空公司，而妹子身上沒有帶台胞證，所以上不了飛機，只能當場重買機票。妹子的姊姊把這件事公開在網路上，網友紛紛說真的是冷知識，也有網友說曾經用中華民國身分證登機過，但航空公司有說是破例，叫他以後記得要帶台胞證。

原PO在Threads上發表這段妹妹旅行不順的經驗，並加註一句「雖然我不會買中國的航空，但長知識了」。有網友就說，這個是很重要的旅行知識，就像在美國轉機要有ESTA或簽證一樣。自己規劃轉機行程時一定要考慮到這些眉角。還有網友提及運動部長李洋的父親當年為了要去奧運幫兒子加油，買了中國轉機到巴黎的機票，也是因為沒有帶台胞證而花了9萬多原重買機票，他提醒大家越便宜的機票，越要留意細節。

廣告 廣告

還有網友提供解決辦法，就是在機場申請一次性的通行證回台，但原PO的妹妹因為轉機時間只有1個小時，來不及，所以只能當場重買機票。有知情人士解釋，不能上飛機跟是不是中國的航空公司沒有關係，而是因為要去中國轉機。 在中國轉機都需要台胞證，「就好像有些國家規定到他們的機場轉機需要簽證是一樣的概念。尊重他們國家的制度規範就好」。

還有一名網友說，有次臨時歐美買趕回台灣機票最快抵達的是要轉機北京，地勤說一定要台胞證，自己拿出中華民國身份證拜託，說一定要坐上這班飛機，然後問地勤說：「我們不是都同一國嗎？」地勤就說問主管，主管說破例一次、下次記得帶台胞證，讓這名網友順利登機。



回到原文

更多鏡報報導

太意外！45年捷安特宣布關門「3折清倉」 在地人不捨：已經是地標了

禾馨怡仁年底結束營運！名醫曾曝「生產數減少」 大票媽媽噴淚：捨不得

週末高溫上看30度！ 下週又變天「東北季風」要來了