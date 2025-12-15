冷知識！身分證分隔線藏英文字 內政部：防偽設計

國民身分證上有十多種不同的防偽設計，最近有民眾發現，身分證上的欄位分隔線，其實是由中華民國的英文「THE REPUBLIC OF CHINA」以無間隔方式重複組成，這項冷知識也在網路上引發討論。其實，身分證上還有許多不同層次的防偽設計，專家指出，這是為了提高偽造的成本與難度。

防偽巧思 分隔線寫「THE REPUBLIC OF CHINA」

原來身分證上藏有許多小細節！有眼尖民眾發現，身分證正面或背面的欄位分隔線，都是由小小的英文字母組成。內政部官方資料也解答指出，只要使用十倍以上的放大鏡，就能看見上面寫著「THE REPUBLIC OF CHINA」，也就是「中華民國」，這其實是身分證的其中一項防偽設計。

廣告 廣告

身分證分隔線是由小小的英文字母組成。圖／台視新聞製圖

身分證藏逾15種防偽設計 專家：增偽造成本、難度

有趣的冷知識引發討論，而身分證上的防偽設計其實還有很多種。例如，內政部印章旁有凸起的透明台灣輪廓，必須用手觸摸才會發現；另外，正面照片在紫外線燈光照射下，會出現紅色的內政部部徽，若照片遭到偽造，就會破壞圖案。

國民身分證防偽設計。圖／台視新聞製圖

台科大資通安全研究與教學中心主任查士朝表示，每一種防偽機制可能都需要不同設備，相對而言，偽造成本就會提高；透過各種不同的驗證方式，成功偽造的機率也會隨之降低。

一張小小的身分證上，擁有超過十五種防偽設計，就是要透過這些小細節，守護資訊安全。

台北／葉宣婕、王秋明 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

曝民進黨不改國號原因！ 總統：中華民國有助團結

「沒出息」爆紅低調赴中？ 王世堅駁：我一直在台灣

普發一萬11/24起可郵局臨櫃領！ 首週採身分證尾數單雙號分流