冷知識！開放盤中零股關鍵是蔡英文 林智群讚：任何人都能當台積電股東

政治中心／施郁韻報導

台股5日突破3萬點大關。（圖／翻攝自Google網站）

台股加權指數5日在台積電（2330）領攻下，上午9點41分突破3萬點大關，以30105.04點收盤，創下歷史新高。不少民眾買零股順利持有股票，律師林智群發文曝一項冷知識，「開放盤中零股交易的，是蔡英文。」

前總統蔡英文2020年開放零股交易，讓年輕人、小資族投資更方便。不少很多年輕人都有在股市投資，因爲零股交易，讓投資人不需花很多錢去買一整張股票。蔡英文表示，背後有重要的意義，在理財的過程中，投資人會關注，也更深入理解整體市場、國家產業與總體經濟的狀況，這對年輕人、國民及經濟發展的認知來講是好的一件事。

廣告 廣告

林智群在臉書發文表示「冷知識：開放盤中零股交易的，是蔡英文」，直呼「任何人都可以當台積電股東」。貼文一出，引起網友熱議，留言表示「真的！我愛小英，我愛台積。」、「小資族投入的門檻低，手續費也都打折了」。

事實上，零股「盤中交易」投資人可在9:00至13:30進行買賣，並於9:10起進行第一次撮合，撮合時間至13:20。為進一步增進投資人的交易機會，金管會宣布自2024年12月2日起，盤中零股交易由原本的1分鐘，改成5秒鐘撮合一次。

更多三立新聞網報導

台灣又被點名「地表最危險」！謝金河曝1國家壓力更大：坦克可長驅直入

快檢查！手機載具「多做1動作」發票爽中700元 一票網照做驚：真的中獎

台灣連鎖港式餐廳「宣告破產清算」 6間直營店全關、爆員工遭欠薪資遣

台積電外派工程師「生產力驚人」！2年生逾200名美國寶寶 員工曝1實情

